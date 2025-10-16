Норвегия выделит 170 миллионов долларов на военное оборудование для Украины через программу PURL

Норвегия предоставит Украине новое финансирование для нового пакета военного оборудования, поставляемого из США в рамках программы PURL. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, информирует УНН.

По его словам, Украина зависит от постоянной военной и гражданской поддержки в своей борьбе за защиту от России.

Очень важно, что несколько стран объединяются, чтобы обеспечить финансирование для удовлетворения военных потребностей Украины. Норвегия сейчас объединяет усилия с рядом других стран Европы для финансирования пакета военной поддержки, который обеспечит Украину приоритетным оборонным оборудованием. Мы стремимся предоставить 2 миллиарда норвежских крон (около 170 миллионов долларов - ред.) на этот пакет, который координируется НАТО