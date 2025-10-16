Норвегия выделит 170 миллионов долларов на военное оборудование для Украины через программу PURL
Киев • УНН
Норвегия предоставит Украине 2 миллиарда норвежских крон (около 170 миллионов долларов) для финансирования нового пакета военного оборудования из США в рамках программы PURL. Этот пакет, координируемый НАТО, будет включать беспилотники, артиллерию и передовые системы противовоздушной обороны.
Норвегия предоставит Украине новое финансирование для нового пакета военного оборудования, поставляемого из США в рамках программы PURL. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, информирует УНН.
Детали
По его словам, Украина зависит от постоянной военной и гражданской поддержки в своей борьбе за защиту от России.
Очень важно, что несколько стран объединяются, чтобы обеспечить финансирование для удовлетворения военных потребностей Украины. Норвегия сейчас объединяет усилия с рядом других стран Европы для финансирования пакета военной поддержки, который обеспечит Украину приоритетным оборонным оборудованием. Мы стремимся предоставить 2 миллиарда норвежских крон (около 170 миллионов долларов - ред.) на этот пакет, который координируется НАТО
В свою очередь, министр обороны Норвегии Туре Сандвик подчеркнул важность объединения европейских стран, "чтобы вместе мы могли финансировать поставки военного оборудования, необходимого Украине, такого как беспилотники, артиллерия и передовые системы противовоздушной обороны".
Согласно механизму PURL, США предоставляют НАТО списки доступного американского оружия и военной техники. Союзники, включая Норвегию, затем предоставляют финансирование для закупки этого оборудования для Украины
Он напомнил, что Норвегия уже предоставила финансирование для двух таких пакетов поддержки, и правительство будет работать над тем, чтобы как можно больше стран-членов Альянса приняли участие в этой важной инициативе в поддержку Украины. По его словам, оборудование поступает быстро и помогает украинцам эффективнее защищать линию фронта и критически важную инфраструктуру.
Напомним
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пообещал, что страна поддержит Украину в прохождении отопительного сезона и будет способствовать закупкам газа.
Норвегия отправляет истребители для охраны польской границы05.10.25, 04:41 • 5044 просмотра