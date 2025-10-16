Норвегія виділить 170 мільйонів доларів на військове обладнання для України через програму PURL

Норвегія надасть Україні нове фінансування для нового пакету військового обладнання, що постачається зі США у рамках програми PURL. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере, інформує УНН.

За його словами, Україна залежить від постійної військової та цивільної підтримки у своїй боротьбі за захист від росії.

Дуже важливо, що кілька країн об'єднуються, щоб забезпечити фінансування для задоволення військових потреб України. Норвегія зараз об'єднує зусилля з низкою інших країн Європи для фінансування пакету військової підтримки, який забезпечить Україну пріоритетним оборонним обладнанням. Ми прагнемо надати 2 мільярди норвезьких крон (близько 170 мільйонів доларів - ред.) на цей пакет, який координується НАТО