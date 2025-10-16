Норвегія виділить 170 мільйонів доларів на військове обладнання для України через програму PURL
Київ • УНН
Норвегія надасть Україні 2 мільярди норвезьких крон (близько 170 мільйонів доларів) для фінансування нового пакету військового обладнання зі США в рамках програми PURL. Цей пакет, що координується НАТО, включатиме безпілотники, артилерію та передові системи протиповітряної оборони.
Норвегія надасть Україні нове фінансування для нового пакету військового обладнання, що постачається зі США у рамках програми PURL. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Україна залежить від постійної військової та цивільної підтримки у своїй боротьбі за захист від росії.
Дуже важливо, що кілька країн об'єднуються, щоб забезпечити фінансування для задоволення військових потреб України. Норвегія зараз об'єднує зусилля з низкою інших країн Європи для фінансування пакету військової підтримки, який забезпечить Україну пріоритетним оборонним обладнанням. Ми прагнемо надати 2 мільярди норвезьких крон (близько 170 мільйонів доларів - ред.) на цей пакет, який координується НАТО
У свою чергу міністр оборони Норвегії Туре Сандвік наголосив на важливості об’єднання європейських країн, "аби разом ми могли фінансувати постачання військового обладнання, необхідного Україні, такого як безпілотники, артилерія та передові системи протиповітряної оборони".
Згідно з механізмом PURL, США надають НАТО списки доступної американської зброї та військової техніки. Союзники, включаючи Норвегію, потім надають фінансування для закупівлі цього обладнання для України
Він нагадав, що Норвегія вже надала фінансування для двох таких пакетів підтримки, і уряд працюватиме над тим, щоб якомога більше країн-членів Альянсу взяли участь у цій важливій ініціативі на підтримку України. За його словами, обладнання надходить швидко та допомагає українцям ефективніше захищати лінію фронту та критично важливу інфраструктуру.
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере пообіцяв, що країна підтримає Україну у проходженні опалювального сезону та сприятиме закупівлям газу.
