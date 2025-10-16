$41.750.14
Ексклюзив
18:12 • 13733 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 30562 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 40856 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 34052 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 33504 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 26309 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19939 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18288 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 39321 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 39194 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 39321 перегляди
Норвегія виділить 170 мільйонів доларів на військове обладнання для України через програму PURL

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Норвегія надасть Україні 2 мільярди норвезьких крон (близько 170 мільйонів доларів) для фінансування нового пакету військового обладнання зі США в рамках програми PURL. Цей пакет, що координується НАТО, включатиме безпілотники, артилерію та передові системи протиповітряної оборони.

Норвегія виділить 170 мільйонів доларів на військове обладнання для України через програму PURL

Норвегія надасть Україні нове фінансування для нового пакету військового обладнання, що постачається зі США у рамках програми PURL. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Україна залежить від постійної військової та цивільної підтримки у своїй боротьбі за захист від росії.

Дуже важливо, що кілька країн об'єднуються, щоб забезпечити фінансування для задоволення військових потреб України. Норвегія зараз об'єднує зусилля з низкою інших країн Європи для фінансування пакету військової підтримки, який забезпечить Україну пріоритетним оборонним обладнанням. Ми прагнемо надати 2 мільярди норвезьких крон (близько 170 мільйонів доларів - ред.) на цей пакет, який координується НАТО

– сказав Стере.

У свою чергу міністр оборони Норвегії Туре Сандвік наголосив на важливості об’єднання європейських країн, "аби разом ми могли фінансувати постачання військового обладнання, необхідного Україні, такого як безпілотники, артилерія та передові системи протиповітряної оборони".

Згідно з механізмом PURL, США надають НАТО списки доступної американської зброї та військової техніки. Союзники, включаючи Норвегію, потім надають фінансування для закупівлі цього обладнання для України

- зазначив Сандвік.

Він нагадав, що Норвегія вже надала фінансування для двох таких пакетів підтримки, і уряд працюватиме над тим, щоб якомога більше країн-членів Альянсу взяли участь у цій важливій ініціативі на підтримку України. За його словами, обладнання надходить швидко та допомагає українцям ефективніше захищати лінію фронту та критично важливу інфраструктуру. 

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере пообіцяв, що країна підтримає Україну у проходженні опалювального сезону та сприятиме закупівлям газу.

