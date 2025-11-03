Норвегія прийме зустріч міністрів оборони JEF 4-5 листопада: планується участь Шмигаля

Міністри оборони десяти країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF) зберуться у Норвегії. На зустріч також прибуде міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на газету VG.

"Я хотів би назвати цю зустріч міністрів оборони історичною", - зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Він каже, що в Буде зберуться Об'єднані експедиційні сили (JEF). Це співпраця десяти скандинавських та північноєвропейських країн у сфері безпеки та оборони під керівництвом Великої Британії.

Глава міноборони Норвегії вважає, що зустріч є історичною з двох причин.

"Це перша зустріч міністрів оборони JEF за фізичної участі міністра оборони України, і це перша зустріч міністрів оборони JEF, яка проводиться на північ від Полярного кола", - додав Сандвік.

Видання зауважує, що це перший візит нового міністра оборони України Дениса Шмигаля до Норвегії.

Окрім нього, також будуть присутні міністри оборони Великої Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та, звичайно ж, Норвегії.

"Команда для зустрічей у JEF буде тим, як ми зміцнюватимемо співпрацю та безпеку в Північній Європі. Ми також зможемо продемонструвати новий центр повітряних операцій НАТО в Буде", - резюмував Сандвік.

