Норвегія прийме зустріч міністрів оборони JEF 4-5 листопада: планується участь Шмигаля

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Міністри оборони десяти країн Об'єднаних експедиційних сил зустрінуться в Норвегії. Це перша зустріч JEF за участі міністра оборони України та перша за Полярним колом.

Норвегія прийме зустріч міністрів оборони JEF 4-5 листопада: планується участь Шмигаля

Міністри оборони десяти країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF) зберуться у Норвегії. На зустріч також прибуде міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на газету VG.

"Я хотів би назвати цю зустріч міністрів оборони історичною", - зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Він каже, що в Буде зберуться Об'єднані експедиційні сили (JEF). Це співпраця десяти скандинавських та північноєвропейських країн у сфері безпеки та оборони під керівництвом Великої Британії.

Норвегія виділить 170 мільйонів доларів на військове обладнання для України через програму PURL16.10.25, 00:56 • 4725 переглядiв

Глава міноборони Норвегії вважає, що зустріч є історичною з двох причин.

"Це перша зустріч міністрів оборони JEF за фізичної участі міністра оборони України, і це перша зустріч міністрів оборони JEF, яка проводиться на північ від Полярного кола", - додав Сандвік.

Видання зауважує, що це перший візит нового міністра оборони України Дениса Шмигаля до Норвегії.

Окрім нього, також будуть присутні міністри оборони Великої Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та, звичайно ж, Норвегії.

"Команда для зустрічей у JEF буде тим, як ми зміцнюватимемо співпрацю та безпеку в Північній Європі. Ми також зможемо продемонструвати новий центр повітряних операцій НАТО в Буде", - резюмував Сандвік.

Норвегія виділяє близько 150 млн доларів Україні: на що підуть кошти22.10.25, 14:30 • 3526 переглядiв

Антоніна Туманова

