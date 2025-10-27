Министр обороны Шмыгаль встретился с хорватским коллегой: договорились о совместном производстве вооружения

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 9420 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12862 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25133 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23241 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28795 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37240 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40285 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36342 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34315 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
67%
740мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35909 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39819 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 37673 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 26230 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17104 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 14254 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25095 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91044 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112419 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17788 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 27440 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 38878 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 58801 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 80778 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Time (журнал)
Золото
ТикТок

Министр обороны Шмыгаль встретился с хорватским коллегой: договорились о совместном производстве вооружения

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Было подписано Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Министр обороны Шмыгаль встретился с хорватским коллегой: договорились о совместном производстве вооружения

Украина и Хорватия расширяют сотрудничество в сфере обороны и совместного производства вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, пишет УНН.

Подробности

Подписали сегодня в Киеве с Вице-премьер-министром – Министром обороны Хорватии Иваном Анушичем Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

– сообщил Шмыгаль.

По его словам, уже в начале следующего года страны проведут совместный индустриальный форум производителей оборонной продукции.

Министр также поблагодарил Загреб за последовательную поддержку украинской обороноспособности.

Поблагодарил Хорватию за предоставленные 13 пакетов военной помощи на сумму более €200 млн. Вскоре ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года.

– подчеркнул Шмыгаль.

В ходе переговоров стороны также обсудили привлечение Хорватии к европейскому механизму безопасности SAFE и к инициативе PURL, направленной на укрепление оборонно-промышленного потенциала партнеров.

Отдельное внимание уделили вопросам гуманитарного разминирования – направлению, в котором Хорватия имеет многолетний опыт.

Отметил роль Хорватии в работе Коалиции по разминированию. Опыт дружественной к нам страны важен в очистке нашей земли. Хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей в Украине.

– подчеркнул глава Минобороны.

Стороны также договорились о расширении сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

Обсудили потенциал для участия в инициативе совместного производства FPV-дронов. Видим интерес Хорватии к этой возможности

– отметил Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, партнерство с Хорватией является примером эффективной европейской солидарности, которая усиливает как украинскую, так и коллективную безопасность на континенте.

Напомним

Сегодня министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Украину с двухдневным визитом.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Хорватия
Украина
Денис Шмыгаль
Киев