Министр обороны Шмыгаль встретился с хорватским коллегой: договорились о совместном производстве вооружения
Киев • УНН
Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Было подписано Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.
Украина и Хорватия расширяют сотрудничество в сфере обороны и совместного производства вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, пишет УНН.
Подробности
Подписали сегодня в Киеве с Вице-премьер-министром – Министром обороны Хорватии Иваном Анушичем Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.
По его словам, уже в начале следующего года страны проведут совместный индустриальный форум производителей оборонной продукции.
Министр также поблагодарил Загреб за последовательную поддержку украинской обороноспособности.
Поблагодарил Хорватию за предоставленные 13 пакетов военной помощи на сумму более €200 млн. Вскоре ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года.
В ходе переговоров стороны также обсудили привлечение Хорватии к европейскому механизму безопасности SAFE и к инициативе PURL, направленной на укрепление оборонно-промышленного потенциала партнеров.
Отдельное внимание уделили вопросам гуманитарного разминирования – направлению, в котором Хорватия имеет многолетний опыт.
Отметил роль Хорватии в работе Коалиции по разминированию. Опыт дружественной к нам страны важен в очистке нашей земли. Хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей в Украине.
Стороны также договорились о расширении сотрудничества в сфере беспилотных технологий.
Обсудили потенциал для участия в инициативе совместного производства FPV-дронов. Видим интерес Хорватии к этой возможности
По словам главы украинского правительства, партнерство с Хорватией является примером эффективной европейской солидарности, которая усиливает как украинскую, так и коллективную безопасность на континенте.
Напомним
Сегодня министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Украину с двухдневным визитом.