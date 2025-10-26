Міністр оборони Хорватії прибув до України з дводенним візитом

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув з дводенним візитом в Україну. Про це Анушич повідомив на своїй сторінці в Х, передає УНН.

Цього ранку я прибув до Києва з дводенним офіційним візитом в Україну, де зустрінуся з Міністром оборони України Денисом Шмигалем

Окрім двостороннього візиту, міністр оборони Хорватії приїхав до Києва, щоб "віддати шану хороброму українському народу, українським воїнам та всім жертвам російської агресії проти України".

Україна майже чотири роки чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна