Министр обороны Хорватии прибыл в Украину с двухдневным визитом

Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл с двухдневным визитом в Украину. Об этом Анушич сообщил на своей странице в Х, передает УНН.

Этим утром я прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом в Украину, где встречусь с Министром обороны Украины Денисом Шмыгалем - сообщил Анушич.

Помимо двустороннего визита, министр обороны Хорватии приехал в Киев, чтобы "отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским воинам и всем жертвам российской агрессии против Украины".

Украина почти четыре года сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война. - резюмировал Анушич.

