Министр обороны Хорватии прибыл в Украину с двухдневным визитом
Киев • УНН
Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом. Он встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и почтит память жертв российской агрессии.
Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл с двухдневным визитом в Украину. Об этом Анушич сообщил на своей странице в Х, передает УНН.
Этим утром я прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом в Украину, где встречусь с Министром обороны Украины Денисом Шмыгалем
Помимо двустороннего визита, министр обороны Хорватии приехал в Киев, чтобы "отдать дань уважения храброму украинскому народу, украинским воинам и всем жертвам российской агрессии против Украины".
Украина почти четыре года сопротивляется российским атакам, и Хорватия прекрасно понимает, что такое навязанная война.
