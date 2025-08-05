Хорватия выделит Украине часть средств по программе SAFE - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о разговоре с премьер-министром Хорватии Пленковичем. Хорватия выделит Украине часть средств по программе SAFE для усиления оборонных возможностей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, по результатам которого сообщил, что Хорватия выделит Украине часть средств по программе получения займов в рамках оборонного инструмента SAFE. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Говорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Поздравил Андрея и всех людей Хорватии с Днем победы и благодарности отечеству – днем хорватских защитников. Украинцы как никто понимают важность суверенитета, территориальной целостности и мира. Проинформировал о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским и сотрудничестве с партнерами для усиления наших воинов. Говорили о новом инструменте по закупке американского оружия, который уже эффективно работает
Он также рассказал, что обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины также.
Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов. Скоординировали наши следующие шаги. Готовимся к активной дипломатической работе, чтобы дать Украине больше силы
Напомним
18 стран-членов ЕС выразили интерес в получении займов на общую сумму 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe).