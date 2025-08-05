Хорватия выделит Украине часть средств по программе SAFE - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, по результатам которого сообщил, что Хорватия выделит Украине часть средств по программе получения займов в рамках оборонного инструмента SAFE. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Говорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Поздравил Андрея и всех людей Хорватии с Днем победы и благодарности отечеству – днем хорватских защитников. Украинцы как никто понимают важность суверенитета, территориальной целостности и мира. Проинформировал о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским и сотрудничестве с партнерами для усиления наших воинов. Говорили о новом инструменте по закупке американского оружия, который уже эффективно работает