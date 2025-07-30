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18 країн ЄС зацікавилися кредитами на 127 млрд євро по програмі SAFE

Київ • УНН

 • 26 перегляди

18 країн-членів ЄС виявили інтерес до отримання позик на 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE. Програма SAFE дозволить мобілізувати до 150 млрд євро інвестицій, Україна очікує інвестицій в свою оборону.

18 країн ЄС зацікавилися кредитами на 127 млрд євро по програмі SAFE

Станом на сьогодні 18 країн-членів ЄС висловили інтерес в отриманні позик на загальну суму 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe). Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Деталі

Значний інтерес до SAFE, з потенційними оборонними закупівлями на суму щонайменше 127 мільярдів євро, демонструє єдність та амбіції ЄС у сфері безпеки та оборони. Ми залишаємося відданими підтримці країн ЄС у їхніх зусиллях щодо зміцнення європейської безпеки. SAFE є символом нашого колективного зобов’язання зміцнити нашу оборонну готовність заради безпечнішого та єдиного майбутнього

- заявив комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Очікується, що програма SAFE дасть змогу мобілізувати інвестиції у розмірі до 150 мільярдів євро.

Реакція України

Це бажана мобілізація європейського оборонного фінансування через новий механізм SAFE. Вітаю Андрюса Кубілюса з його успішними зусиллями

- написав міністр закордонних справ України на своїй сторінці в Х.

Він додав, що Європа перебуває на шляху до значного зміцнення своєї оборонної промисловості, і Україна є важливим елементом цих зусиль.

Це рух у правильному напрямку — до підвищення самодостатності та стабільності континенту. Ми також очікуємо, що держави-члени ЄС використовуватимуть кошти SAFE для інвестування в оборону України, що є економічно ефективною інвестицією в довгостроковий мир і безпеку Європи

- додав Сибіга.

Доповнення

Провідні союзники України в Європі планують звернутися до ЄС щодо кредитів на десятки мільярдів євро для спільної закупівлі зброї для України та зміцнення власної оборони. Програма SAFE передбачає кредити для зброї, що фінансуються за рахунок боргу ЄС з 45-річним терміном погашення.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
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Україна