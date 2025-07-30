18 країн ЄС зацікавилися кредитами на 127 млрд євро по програмі SAFE

Станом на сьогодні 18 країн-членів ЄС висловили інтерес в отриманні позик на загальну суму 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe). Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Значний інтерес до SAFE, з потенційними оборонними закупівлями на суму щонайменше 127 мільярдів євро, демонструє єдність та амбіції ЄС у сфері безпеки та оборони. Ми залишаємося відданими підтримці країн ЄС у їхніх зусиллях щодо зміцнення європейської безпеки. SAFE є символом нашого колективного зобов’язання зміцнити нашу оборонну готовність заради безпечнішого та єдиного майбутнього