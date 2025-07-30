18 стран ЕС заинтересовались кредитами на 127 млрд евро по программе SAFE

По состоянию на сегодня 18 стран-членов ЕС выразили интерес в получении займов на общую сумму 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe). Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Значительный интерес к SAFE, с потенциальными оборонными закупками на сумму не менее 127 миллиардов евро, демонстрирует единство и амбиции ЕС в сфере безопасности и обороны. Мы остаемся приверженными поддержке стран ЕС в их усилиях по укреплению европейской безопасности. SAFE является символом нашего коллективного обязательства укрепить нашу оборонную готовность ради более безопасного и единого будущего