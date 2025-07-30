18 стран ЕС заинтересовались кредитами на 127 млрд евро по программе SAFE
Киев • УНН
18 стран-членов ЕС проявили интерес к получению займов на 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE. Программа SAFE позволит мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций, Украина ожидает инвестиций в свою оборону.
По состоянию на сегодня 18 стран-членов ЕС выразили интерес в получении займов на общую сумму 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe). Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Детали
Значительный интерес к SAFE, с потенциальными оборонными закупками на сумму не менее 127 миллиардов евро, демонстрирует единство и амбиции ЕС в сфере безопасности и обороны. Мы остаемся приверженными поддержке стран ЕС в их усилиях по укреплению европейской безопасности. SAFE является символом нашего коллективного обязательства укрепить нашу оборонную готовность ради более безопасного и единого будущего
Ожидается, что программа SAFE позволит мобилизовать инвестиции в размере до 150 миллиардов евро.
Реакция Украины
Это желанная мобилизация европейского оборонного финансирования через новый механизм SAFE. Поздравляю Андрюса Кубилюса с его успешными усилиями
Он добавил, что Европа находится на пути к значительному укреплению своей оборонной промышленности, и Украина является важным элементом этих усилий.
Это движение в правильном направлении — к повышению самодостаточности и стабильности континента. Мы также ожидаем, что государства-члены ЕС будут использовать средства SAFE для инвестирования в оборону Украины, что является экономически эффективной инвестицией в долгосрочный мир и безопасность Европы
Дополнение
Ведущие союзники Украины в Европе планируют обратиться к ЕС относительно кредитов на десятки миллиардов евро для совместной закупки оружия для Украины и укрепления собственной обороны. Программа SAFE предусматривает кредиты для оружия, финансируемые за счет долга ЕС с 45-летним сроком погашения.