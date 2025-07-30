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18 стран ЕС заинтересовались кредитами на 127 млрд евро по программе SAFE

Киев • УНН

 • 188 просмотра

18 стран-членов ЕС проявили интерес к получению займов на 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE. Программа SAFE позволит мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций, Украина ожидает инвестиций в свою оборону.

18 стран ЕС заинтересовались кредитами на 127 млрд евро по программе SAFE

По состоянию на сегодня 18 стран-членов ЕС выразили интерес в получении займов на общую сумму 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe). Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Детали

Значительный интерес к SAFE, с потенциальными оборонными закупками на сумму не менее 127 миллиардов евро, демонстрирует единство и амбиции ЕС в сфере безопасности и обороны. Мы остаемся приверженными поддержке стран ЕС в их усилиях по укреплению европейской безопасности. SAFE является символом нашего коллективного обязательства укрепить нашу оборонную готовность ради более безопасного и единого будущего

- заявил комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Ожидается, что программа SAFE позволит мобилизовать инвестиции в размере до 150 миллиардов евро.

Реакция Украины

Это желанная мобилизация европейского оборонного финансирования через новый механизм SAFE. Поздравляю Андрюса Кубилюса с его успешными усилиями

- написал министр иностранных дел Украины на своей странице в Х.

Он добавил, что Европа находится на пути к значительному укреплению своей оборонной промышленности, и Украина является важным элементом этих усилий.

Это движение в правильном направлении — к повышению самодостаточности и стабильности континента. Мы также ожидаем, что государства-члены ЕС будут использовать средства SAFE для инвестирования в оборону Украины, что является экономически эффективной инвестицией в долгосрочный мир и безопасность Европы

- добавил Сибига.

Дополнение

Ведущие союзники Украины в Европе планируют обратиться к ЕС относительно кредитов на десятки миллиардов евро для совместной закупки оружия для Украины и укрепления собственной обороны. Программа SAFE предусматривает кредиты для оружия, финансируемые за счет долга ЕС с 45-летним сроком погашения.

Павел Зинченко

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Украина