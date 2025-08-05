Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі SAFE - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, за результатами якої повідомив, що Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі отримання позик в рамках оборонного інструменту SAFE. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Говорив із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Привітав Андрея та всіх людей Хорватії із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників. Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру. Поінформував про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення наших воїнів. Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює