Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі SAFE - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про розмову з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем. Хорватія виділить Україні частину коштів за програмою SAFE для посилення оборонних спроможностей.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, за результатами якої повідомив, що Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі отримання позик в рамках оборонного інструменту SAFE. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Говорив із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Привітав Андрея та всіх людей Хорватії із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників. Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру. Поінформував про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення наших воїнів. Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює
Він також розповів, що обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також.
Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Скоординували наші наступні кроки. Готуємося до активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили
Нагадаємо
18 країн-членів ЄС висловили інтерес в отриманні позик на загальну суму 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe).