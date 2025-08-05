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Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі SAFE - Зеленський

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Президент Зеленський повідомив про розмову з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем. Хорватія виділить Україні частину коштів за програмою SAFE для посилення оборонних спроможностей.

Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі SAFE - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, за результатами якої повідомив, що Хорватія виділить Україні частину коштів по програмі отримання позик в рамках оборонного інструменту SAFE. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Говорив із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Привітав Андрея та всіх людей Хорватії із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників. Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру. Поінформував про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення наших воїнів. Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює

- повідомив Зеленський.

Він також розповів, що обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також.

Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Скоординували наші наступні кроки. Готуємося до активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили

- додав Зеленський.

Нагадаємо

18 країн-членів ЄС висловили інтерес в отриманні позик на загальну суму 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe).

Павло Башинський

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