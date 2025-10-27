Міністр оборони Шмигаль зустрівся із хорватським колегою: домовилися про спільне виробництво озброєння
Київ • УНН
Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння. Було підписано Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.
Україна та Хорватія розширюють співпрацю у сфері оборони та спільного виробництва озброєння. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі у Києві з віцепрем’єр-міністром і міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, пише УНН.
Деталі
Підписали сьогодні в Києві з Віцепрем'єр-міністром – Міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.
За його словами, вже на початку наступного року країни проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції.
Міністр також подякував Загребу за послідовну підтримку української обороноздатності.
Подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року.
Під час переговорів сторони також обговорили залучення Хорватії до європейського механізму безпеки SAFE та до ініціативи PURL, спрямованої на зміцнення оборонно-промислового потенціалу партнерів.
Окрему увагу приділили питанням гуманітарного розмінування – напрямку, в якому Хорватія має багаторічний досвід.
Відзначив роль Хорватії у роботі Коаліції з розмінування. Досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні.
Сторони також домовилися про розширення співпраці у сфері безпілотних технологій.
Обговорили потенціал для участі в ініціативі спільного виробництва FPV-дронів. Бачимо інтерес Хорватії до цієї можливості
За словами очільника українського уряду, партнерство з Хорватією є прикладом ефективної європейської солідарності, яка посилює як українську, так і колективну безпеку на континенті.
Нагадаємо
Сьогодні міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до України із дводенним візитом.