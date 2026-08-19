Стала известна стоимость завода по производству твёрдого ракетного топлива для ракет Flamingo в Дании

Ракета "Фламинго" / сайт Fire Point

Стоимость завода по производству твёрдого ракетного топлива для ракет Flamingo, который украинская компания Fire Point строит в Дании, оценивается более чем в 150 млн евро. Об этом во время пресс-конференции на выставке вооружений DALO Industry Days сообщила генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

"Сейчас это очень приблизительная оценка. Но первоначальный план заключался в том, чтобы выполнить весь проект в пределах 50 миллионов евро. Сейчас стоимость выросла до более чем 150 миллионов евро", — сообщила Ирина Терех.

По её словам, стоимость выросла втрое после того, как стало понятно, что первое здание, которое приобрела компания, не подошло для размещения производства твёрдого ракетного топлива, и она была вынуждена строить новое помещение.

Ирина Терех также добавила, что Fire Point уже производит ракетное топливо в Украине.

"Но когда дело дошло до масштабирования производства, учитывая потребность в предсказуемых мощностях, расположенных в безопасном месте, мы выбрали Данию или, точнее, приняли очень щедрое приглашение от Дании разместить такой завод здесь", — объяснила она.

Генеральный директор компании Rocket Technology, являющейся дочерним предприятием Fire Point, Вячеслав Бондарчук добавил, что над проектом работают 100 человек, из которых 15 — это руководство и менеджмент, а остальные — подрядчики. В будущем компания планирует нанять ещё несколько сотен человек на административные должности, в инженерную команду и на производство.

"Наша первая и главная цель — решить проблему, скажем, общую европейскую проблему (…). И мы планируем открыть здесь (в Дании — ред.) завод, который будет обладать огромными мощностями для производства большого количества твёрдого ракетного топлива, сначала для Fire Point. А также мы сможем поставлять его и другим компаниям", — отметил Бондарчук.

По его словам, сейчас завод находится на этапе строительства. Компания уже получила все необходимые разрешения для строительства и начала производства твёрдого ракетного топлива. Завод планируют запустить до конца 2027 года.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твёрдого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Чтобы Fire Point могла начать производство твёрдого топлива для ракет Flamingo, датские власти устранили более 20 законодательных барьеров.

Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию.