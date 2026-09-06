В новом учебном году в российских школах усилили пропаганду. Детям сократили изучение обществознания, чтобы высвободить учебные часы для истории и военной подготовки, а также в школах появились предметы о "традиционных ценностях". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Новый учебный год в российских школах принес семь новых или обновленных пропагандистских инициатив — почти втрое больше, чем в прошлом году. Одно из главных изменений — дальнейшее сокращение обществознания. Его уберут из 8-го класса, а высвободившиеся часы отдадут истории. Это означает меньше времени на право, экономику, политику и работу государственных институтов — знания, которые помогают школьникам понимать общество и критически оценивать решения властей — говорится в сообщении разведки.

Вместо этого, согласно имеющимся данным, ученики 8-го и 9-го классов будут учиться по единым учебникам истории, подготовленным при участии путинского пропагандиста Мединского. В них еще больше внимания будут уделять противостоянию с Западом, "традиционным ценностям" и войне, тогда как в 9-х классах учебный год по истории будет начинаться с уроков "Россия — священное наше государство".

В 5–7-х классах сократят иностранный язык с трех уроков в неделю до двух. Одновременно пятиклассникам во втором семестре добавят "Духовно-нравственную культуру россии". Предмет должен формировать "традиционные ценности" через изучение государственных деятелей и военных, прежде всего участников войны против Украины. Военную составляющую также усиливают. "Основы безопасности и защиты родины" разделят на два обязательных курса - безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку, по 34 часа каждый. В школах также вводят оценки за поведение и новую концепцию исторического образования, которая должна воспитывать "патриотически настроенную "молодежь" - пишет разведка.

Эти изменения продолжают политику кремля в отношении школьного образования, которая усилилась после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда в школах появились "Разговоры о важном", церемонии поднятия флага, "Движение первых", новые учебники истории, военная подготовка и советники директоров по воспитательной работе.

В прошлом году обществознание уже убрали из 6–7-х классов. Теперь его сокращают еще на один год, высвобождая время для "истории", военной подготовки и государственной идеологии - подчеркивает разведка.

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