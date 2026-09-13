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Литва - потенційна ціль росії: у Вільнюсі відповіли на "ядерні поргози" кремля

Київ • УНН

 • 444 перегляди

У Вільнюсі назвали погрози кремля політичним і психологічним тиском. Литовські політики заявили, що країна вже є потенційною мішенню рф.

Литва - потенційна ціль росії: у Вільнюсі відповіли на "ядерні поргози" кремля

Литовські політики відреагували на погрози кремля після заяв прессекретаря диктатора рф путіна дмитра пєскова та заступника очільника радбезу рф медведєва щодо можливого розміщення ядерної зброї в країні. Про це повідомляє латвійський державний телеканал LRT, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Вільнюсі вважають такі заяви спробою політичного та психологічного тиску, яка не має впливати на рішення держави.

Зокрема, заступник голови Комітету з національної безпеки та оборони латвійського парламенту Лаурінас Кащюнас назвав слова представника кремля інструментом політичного і психологічного тиску.

Нам дійсно потрібно поставитися до таких розмов з гідністю та спокоєм, цього, безумовно, слід було очікувати

- сказав латвійський парламентарій.

У свою чергу член правлячої коаліції Дайнюс Гайжаускас також наголосив, що Литва стала потенційною мішенню для росії навіть після вступу до НАТО. За його словами, попередження кремля про можливий ядерний напад не є новими. За словами політика, послання пєскова покликане показати внутрішній російській аудиторії, що москва може тиснути на Захід, а також залякувати громадян країн-членів НАТО.

"Ми стали державою ядерного альянсу після вступу до НАТО. Просто у нас самих немає цієї зброї", - сказав Гайжаускас.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Вільнюс
Литва
Україна