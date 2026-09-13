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Литва — потенциальная цель России: в Вильнюсе ответили на «ядерные угрозы» Кремля

Киев • УНН

 • 566 просмотра

В Вильнюсе назвали угрозы Кремля политическим и психологическим давлением. Литовские политики заявили, что страна уже является потенциальной мишенью РФ.

Литва — потенциальная цель России: в Вильнюсе ответили на «ядерные угрозы» Кремля

Литовские политики отреагировали на угрозы кремля после заявлений пресс-секретаря диктатора рф путина дмитрия пескова и заместителя главы совбеза рф медведева относительно возможного размещения ядерного оружия в стране. Об этом сообщает латвийский государственный телеканал LRT, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Вильнюсе считают такие заявления попыткой политического и психологического давления, которая не должна влиять на решения государства.

В частности, заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне латвийского парламента Лауринас Кащюнас назвал слова представителя кремля инструментом политического и психологического давления.

Нам действительно нужно отнестись к таким разговорам с достоинством и спокойствием, этого, безусловно, следовало ожидать

- сказал латвийский парламентарий.

В свою очередь член правящей коалиции Дайнюс Гайжаускас также подчеркнул, что Литва стала потенциальной мишенью для россии даже после вступления в НАТО. По его словам, предупреждения кремля о возможном ядерном нападении не являются новыми. По словам политика, послание пескова призвано показать внутренней российской аудитории, что москва может давить на Запад, а также запугивать граждан стран — членов НАТО.

"Мы стали государством ядерного альянса после вступления в НАТО. Просто у нас самих нет этого оружия", - сказал Гайжаускас.

Напомним

Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с россией. Об этом заявил российский диктатор владимир путин.

"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта11.09.26, 19:19 • 23462 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Вильнюс
Литва
Украина