Зеленский уволил руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко
Киев • УНН
Президент уволил Андрея Коваленко с должности руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО. Коваленко заявил, что остается в сфере нацбезопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Коваленко с должности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.
Освободить Коваленко Андрея Валерьевича от должности руководителя Центра противодействия дезинформации
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Коваленко поблагодарил Президента за то, что тот принял заявление об увольнении.
Три года в ЦПД СНБО — это долгий путь. Благодарен за эту возможность принести пользу государству на этом направлении. Считаю, что нам с командой удалось создать сильную институцию, нарастить медиапродукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки. А также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами. Для меня пришло время двигаться дальше. Рад этому. Остаюсь в процессах национальной безопасности и когнитивного противоборства с россией. ЦПД СНБО — только успехов. Отличная команда, которая точно сделает еще много для государства
Отметим, в 2024 году Зеленский указом №29/2024 от 26 января 2024 года назначил Андрея Коваленко руководителем Центра противодействия дезинформации.
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