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Трамп заявил о «больших шансах» на соглашение с Ираном после встречи Виткоффа и Кушнера с посредниками

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Трамп назвал встречу Виткоффа и Кушнера с посредниками продуктивной и заявил о больших шансах на соглашение с Ираном. Он призвал Тегеран не медлить.

Трамп заявил о «больших шансах» на соглашение с Ираном после встречи Виткоффа и Кушнера с посредниками

Президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели «очень продуктивную» встречу с посредниками, работающими с Ираном, и выразил надежду на заключение соглашения. В то же время американский президент призвал Тегеран «быстро сделать правильный выбор, пока не стало слишком поздно», пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, встреча Уиткоффа и Кушнера с посредниками состоялась во вторник.

Стив и Джаред сегодня провели очень продуктивную встречу с посредниками, которые работают с Ираном. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что у них есть большие шансы заключить соглашение. Именно это мы слышим от всех

– заявил президент США.

Трамп призвал Иран не медлить

Американский президент предупредил, что возможность договориться не будет оставаться открытой неограниченное время.

Вы знаете, наступит момент, когда будет слишком поздно и у нас не будет возможности позволить им выжить как нации

– сказал Трамп.

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Он также заявил, что видит только два возможных сценария дальнейшего развития ситуации.

Либо мы заключим соглашение, либо все закончится очень, очень быстро – настолько быстро, что у вас закружится голова

– добавил президент США.

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Степан Гафтко

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