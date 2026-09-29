Трамп опроверг предложение Ирана ослабить санкции в обмен на ядерные шаги — Reuters

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский