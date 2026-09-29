Трамп опроверг предложение Ирана ослабить санкции в обмен на ядерные шаги — Reuters
Киев • УНН
Трамп заявил, что не предлагал Ирану смягчение санкций. Тегеран готов к диалогу без запугивания, а открытие Ормузского пролива связывает с определёнными условиями.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Ирану ослабление санкций или размораживание средств в обмен на шаги в отношении его ядерной программы. В то же время официальный Тегеран заявил, что по-прежнему готов к диалогу, сообщает Reuters, передает УНН.
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В публикации в Truth Social в понедельник Трамп назвал эти сообщения ложными и сказал, что ничего не предлагал Ирану.
Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов обсуждать ядерную программу и другие вопросы, но не согласится на запугивание или принуждение. По его словам, Иран не стремится к войне, а будет защищаться от давления, угроз и нападений.
Также министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что любые шаги по открытию Ормузского пролива зависят от выполнения условий Тегерана.
Напомним
Американские войска должны покинуть свои последние базы в Ираке до среды. Иран и его союзники, которые в настоящее время имеют значительное влияние в стране, где за более чем два десятилетия войны погибли 4500 американцев, воспринимают этот уход как победу.