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Фрегат рф выпустил сигнальные ракеты по вертолёту Вооружённых сил Дании

Киев • УНН

 • 30887 просмотра

Возле Гедсера фрегат рф выпустил две сигнальные ракеты по датскому AS-550 Fennec. Дания вызвала российского посла.

Фрегат рф выпустил сигнальные ракеты по вертолёту Вооружённых сил Дании

С российского фрегата выпустили две сигнальные ракеты по одному из военных вертолётов Дании. Одна из них пролетела неподалёку от вертолёта. Об этом сообщили в военном командовании Дании, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошёл возле Гедсера. Атаке подвергся вертолёт AS-550 Fennec Военно-воздушных сил Дании. Он выполнял плановую съёмку российского фрегата, находившегося в международных водах.

В Министерстве иностранных дел Дании сообщили о вызове российского посла в связи с этим инцидентом.

Министр обороны Йеппе Брус отметил, что Дания относится к этому "с очень серьёзностью".

Насколько мне известно, это первый случай, когда мы видим подобный инцидент, и это показывает, что россияне становятся более готовыми рисковать. Поэтому это серьёзный инцидент, и именно поэтому мы вызываем российского посла

- цитирует министра TV2.

Однако он отметил, что Дания не собирается активировать статьи 4 или 5 НАТО, которые предусматривают обсуждение союзниками вопроса безопасности и означают, что нападение на одну страну Альянса следует рассматривать как нападение на всех союзников.

Справочно

Сигнальные ракеты — это пиротехнические средства. Обычно их используют как сигнал для привлечения внимания на море.

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Ольга Розгон

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