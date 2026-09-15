Фрегат рф выпустил сигнальные ракеты по вертолёту Вооружённых сил Дании

С российского фрегата выпустили две сигнальные ракеты по одному из военных вертолётов Дании. Одна из них пролетела неподалёку от вертолёта. Об этом сообщили в военном командовании Дании, пишет УНН.

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Инцидент произошёл возле Гедсера. Атаке подвергся вертолёт AS-550 Fennec Военно-воздушных сил Дании. Он выполнял плановую съёмку российского фрегата, находившегося в международных водах.

В Министерстве иностранных дел Дании сообщили о вызове российского посла в связи с этим инцидентом.

Министр обороны Йеппе Брус отметил, что Дания относится к этому "с очень серьёзностью".

Насколько мне известно, это первый случай, когда мы видим подобный инцидент, и это показывает, что россияне становятся более готовыми рисковать. Поэтому это серьёзный инцидент, и именно поэтому мы вызываем российского посла - цитирует министра TV2.

Однако он отметил, что Дания не собирается активировать статьи 4 или 5 НАТО, которые предусматривают обсуждение союзниками вопроса безопасности и означают, что нападение на одну страну Альянса следует рассматривать как нападение на всех союзников.

Справочно

Сигнальные ракеты — это пиротехнические средства. Обычно их используют как сигнал для привлечения внимания на море.

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