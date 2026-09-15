Ермаку не продлили обязанность носить электронный браслет

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не продлил экс-руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации имущества, обязанность носить электронный браслет. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Суд рассмотрел ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на экс-руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного городка под Киевом.

По результатам рассмотрения суд не продлил обязанность носить электронное средство контроля. Другие обязанности, в том числе не выезжать без разрешения за пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области, оставлены без изменений — говорится в сообщении САП.

Контекст

Андрей Ермак является подозреваемым по делу о легализации 460 млн грн при элитном строительстве под Киевом. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

14 мая текущего года судья ВАКС назначил экс-руководителю Офиса Президента содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Впоследствии Андрей Ермак вышел под залог, а его защита подала апелляцию.

Напомним

Ранее Высший антикоррупционный суд отказывал экс-главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку в снятии электронного браслета.