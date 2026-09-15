Ермаку не продлили обязанность носить электронный браслет
Киев • УНН
ВАКС не продлил Андрею Ермаку обязанность носить электронный браслет. Экс-главу ОП подозревают в легализации имущества.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не продлил экс-руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации имущества, обязанность носить электронный браслет. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
Суд рассмотрел ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на экс-руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного городка под Киевом.
По результатам рассмотрения суд не продлил обязанность носить электронное средство контроля. Другие обязанности, в том числе не выезжать без разрешения за пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области, оставлены без изменений — говорится в сообщении САП.
Контекст
Андрей Ермак является подозреваемым по делу о легализации 460 млн грн при элитном строительстве под Киевом. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
14 мая текущего года судья ВАКС назначил экс-руководителю Офиса Президента содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Впоследствии Андрей Ермак вышел под залог, а его защита подала апелляцию.
Напомним
Ранее Высший антикоррупционный суд отказывал экс-главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку в снятии электронного браслета.