Не только дистанционное обучение — какие сценарии организации образовательного процесса предложили школам во время тревог

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам заранее определить несколько сценариев организации обучения в зависимости от ситуации с безопасностью, в частности очный, смешанный и дистанционный форматы. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

Условия, в которых школы организуют образовательный процесс, существенно различаются в зависимости от ситуации с безопасностью, особенностей местности и возможностей конкретного учреждения. Поэтому единой модели, которая одинаково работала бы для всех школ, быть не может. Каждое образовательное учреждение должно определять формат обучения с учетом собственных условий и возможностей, наличия и вместимости укрытия, инфраструктуры и готовности организовать дистанционное обучение. Вместе с тем школа должна заранее утвердить возможные сценарии и алгоритм перехода между ними в зависимости от изменения ситуации с безопасностью. Чтобы помочь школам организовать этот процесс, Министерство образования и науки Украины разработало методические рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения - говорится в сообщении.

Документ содержит общие подходы, с помощью которых школы могут оценить собственные возможности и заранее подготовить несколько сценариев организации образовательного процесса в зависимости от изменения ситуации с безопасностью.

Организация учебного процесса

Учредитель или уполномоченный им орган должен обеспечить необходимые условия для организации образовательного процесса и оценить возможности учреждения. Руководитель школы организует образовательный процесс, определяет базовую и альтернативные модели и утверждает практический алгоритм перехода между ними.

Такой алгоритм должен быть подготовлен заранее. Он должен учитывать сценарии изменения ситуации с безопасностью, продолжительных тревог, проблем с электроснабжением или связью, а также другие обстоятельства, которые могут влиять на возможность учиться очно.

Школа должна оценить собственные возможности. Первый шаг - определить возможность обеспечения безопасного и непрерывного очного обучения, в частности оценить:

вместимость и возможности укрытия;

количество учащихся и работников, которых школа может безопасно разместить;

возможность длительного пребывания в укрытии;

наличие электроэнергии, тепла, воды и других необходимых коммуникаций;

резервные источники питания;

доступ к интернету и связи;

готовность педагогов и учащихся к дистанционному обучению;

возможность организовать обучение с привлечением других образовательных пространств общины.

Вместе с тем общее количество людей, которые одновременно находятся в школе, не может превышать возможностей укрытия. Если укрытие используется не только для пребывания во время тревоги, но и как пространство для обучения, школа также должна учитывать фактическое количество оборудованных учебных мест.

Несколько сценариев обучения

На основе оценки собственных возможностей школа определяет базовую модель обучения и альтернативные сценарии, между которыми можно переходить в зависимости от ситуации с безопасностью.

Среди возможных моделей:

Очное обучение с переходом в укрытие во время тревоги. Оптимальная модель для ситуаций, когда тревоги являются короткими или единичными. После отбоя тревоги учащиеся и учителя могут вернуться к занятиям.

Очное обучение с использованием укрытия как образовательного пространства. Если тревоги частые или продолжительные, укрытие может быть подготовлено для продолжения обучения: с местами для учащихся, рабочим местом учителя, освещением, электропитанием и, по возможности, интернетом.

Сочетание очного и дистанционного обучения. Если школа не может безопасно принять всех учащихся одновременно, обучение можно организовывать по ротации - для разных групп в разные дни, недели, смены или по другому графику.

Дистанционное обучение. Такой формат применяется, если безопасное прибытие или пребывание учащихся в школе невозможно либо если этого требует ситуация с безопасностью.

"При этом переход к другому формату не должен происходить спонтанно. Школа заранее определяет, при каких условиях осуществляется переход, кто принимает решение, как меняется расписание, как работают педагоги и как они взаимодействуют с учениками и родителями. По возможности уроки следует сразу начинать в безопасных местах", — сообщили в МОН.

Как отметили в МОН, воздушная тревога не означает автоматического прекращения образовательного процесса. Если пребывание в укрытии безопасно и там имеются соответствующие условия, обучение может продолжаться в формах, соответствующих ситуации. Это может быть продолжение урока, самостоятельная работа, чтение, консультации, выполнение проектных или исследовательских заданий, повторение материала либо другие педагогически целесообразные активности.

В то же время, если тревоги становятся систематическими или в общей сложности продолжаются более двух часов в течение учебного дня несколько дней подряд, школе рекомендуется переходить к заранее подготовленной модели обучения в укрытии или к дистанционному формату.

Отдельно школа должна определить, как работать с различными предметами. Не все учебные активности одинаково легко перевести в укрытие или онлайн. Поэтому при планировании школа должна решить, какие занятия требуют непосредственного взаимодействия учителя и учеников, специального оборудования, лабораторий или мастерских, какие могут проводиться в укрытии, а какие учебные результаты могут быть достигнуты посредством самостоятельной, проектной или исследовательской работы. Если часть учеников не имеет дома безопасных условий или технической возможности для дистанционного обучения, школа может организовать для них безопасные учебные зоны или группы.

В то же время в рамках одного урока один учитель не должен одновременно проводить занятие для части учеников очно, а для другой части — синхронно онлайн. Вместо этого в течение дня или недели разные группы могут обучаться в разных форматах в соответствии с определённым школой графиком.

Напомним

В Киеве накануне начала нового учебного года и на фоне затяжных воздушных тревог из-за продолжающихся атак рф на столичный регион, в том числе с применением реактивных дронов, подготовили различные форматы обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.