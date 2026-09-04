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Київські школи поступово повертаються до очного навчання - 11 закладів залишаться на дистанційці

Київ • УНН

 • 908 перегляди

У Києві більшість шкіл поступово переходить до очного навчання з урахуванням безпеки. Одинадцять закладів залишаться на дистанційці через відсутність укриттів.

Київські школи поступово повертаються до очного навчання - 11 закладів залишаться на дистанційці

Після першого тижня навчального року школи у Києві поступово повертають учнів до очного навчання з урахуванням безпекової ситуації. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Загалом у 412 школах столиці навчаються понад 248 тисяч учнів. Цього тижня більше 45% школярів навчалися очно в укриттях – переважно учні початкових класів, майже 30% – у змішаному форматі, понад 17% – дистанційно, ще 7% – за індивідуальною формою. Тепер у більшості шкіл до очного навчання повертаються й учні 5–11 класів

- йдеться у повідомленні

Водночас 11 київських шкіл поки продовжать навчання в дистанційному форматі. Переважно йдеться про заклади, які не мають власних укриттів і з різних причин не мають змоги облаштувати їх на своїй території.

Раніше під час повітряних тривог учні таких шкіл могли переходити до найближчих укриттів на станціях метро. Однак через зміну характеру воєнних загроз ця модель тепер не працює як безпечний варіант для організації навчального процесу.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що формат навчання у школах може змінюватися і надалі. При цьому головним критерієм лишається безпека дітей та працівників закладів освіти.

Майже 12% учасників НМТ-2026 не подолали пороговий бал хоча б одного предмета04.09.26, 11:06 • 3408 переглядiв

Ольга Розгон

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