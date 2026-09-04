Киевские школы постепенно возвращаются к очному обучению — 11 учреждений останутся на дистанционном обучении

После первой недели учебного года школы в Киеве постепенно возвращают учеников к очному обучению с учетом ситуации с безопасностью. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Всего в 412 школах столицы обучаются более 248 тысяч учеников. На этой неделе более 45% школьников учились очно в укрытиях — преимущественно ученики начальных классов, почти 30% — в смешанном формате, более 17% — дистанционно, еще 7% — по индивидуальной форме. Теперь в большинстве школ к очному обучению возвращаются и ученики 5–11 классов — говорится в сообщении

В то же время 11 киевских школ пока продолжат обучение в дистанционном формате. В основном речь идет о заведениях, которые не имеют собственных укрытий и по разным причинам не могут обустроить их на своей территории.

Ранее во время воздушных тревог ученики таких школ могли переходить в ближайшие укрытия на станциях метро. Однако из-за изменения характера военных угроз эта модель теперь не работает как безопасный вариант для организации учебного процесса.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что формат обучения в школах может и в дальнейшем меняться. При этом главным критерием остается безопасность детей и работников учебных заведений.

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