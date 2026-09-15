Под Федорова создали должность и за один день забронировали, а зарплату оплачивают из пожертвований - президент фонда

Фонд "Восточная Европа" создал штатную должность специально для бывшего министра Михаила Федорова, трудоустроил его без конкурса и уже на следующий день оформил бронирование. Зарплату Федорову и его зарубежную командировку в США оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований. Об этом президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях сообщил на заседании парламентской ВСК, которая рассматривает обстоятельства трудоустройства, бронирования и зарубежных поездок Федорова, пишет УНН.

По словам Ляха, Федоров работает советником президента фонда по стратегическим вопросам. Ранее такой штатной должности не существовало.

"Штатная должность была создана недавно", — заявил Лях. Он подтвердил, что Фёдоров стал первым, кто её занял, а конкурсный отбор не проводился. Трудовой договор заключили 17 июля 2026 года, а уже 18 июля фонд подал его на бронирование.

Президент фонда не назвал других случаев, когда документы на бронирование подавали сразу после трудоустройства человека.

Во время заседания Лях сначала заявил, что средства для выплаты зарплаты Фёдорову - это "пожертвования определённых доноров". Размер зарплаты Фёдорова президент фонда назвать отказался, пообещав предоставить ВСК письменный ответ.

Фонд также оплатил командировку Фёдорова в Вашингтон. С 27 августа по 4 сентября он находился в США по приглашению компании Palantir и участвовал в семинарах и обсуждениях, посвящённых использованию её технологий и инноваций в Украине.

При этом фонд не командировал Федорова в Италию. Лях не смог объяснить, как после командировки в Вашингтон сотрудник фонда оказался в Риме.

Это было вне рамок служебного задания. Эту встречу он проводил как частное лицо - заявил президент фонда.

По словам Ляха, Фёдоров не сообщал ему ни о планах стать советником Министерства обороны Италии, ни о намерении создать совместный проект с Palantir.

Члены ВСК также подняли вопрос о возможном несоблюдении антикоррупционных ограничений. Представитель комиссии напомнил, что до 13 января 2026 года Федоров занимал должность министра цифровой трансформации и во время работы в правительстве активно сотрудничал с Фондом "Восточная Европа". До его трудоустройства в фонд прошло менее года.

По результатам обсуждения члены ВСК обратились в НАЗК за разъяснением относительно возможного конфликта интересов и законности трудоустройства Фёдорова в фонде.