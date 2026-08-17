Іспанія врятувала останки королів XI століття на тлі загрози лісової пожежі - показали відео

В Іспанії показали, як перевозили останки іспанських королів XI століття, на тлі того, як бурхливі лісові пожежі в країні загрожували монастирю, де вони зберігаються, повідомляє The Independent, пише УНН.

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Останки трьох перших королів середньовічного Арагонського королівства були перевезені до провінційного музею Уескі, розташованого за 80 км на південь від монастиря в горах.

Вони залишаться там до покращення умов, заявив віцепрезидент північно-східного регіону Мар Вакеро.

На відео, опублікованому іспанським військовим підрозділом з надзвичайних ситуацій, видно, як члени команди виносять ящики з останками із монастиря та завантажують їх у транспортні засоби для перевезення. Станом на п'ятницю, 14 серпня, монастир залишився неушкодженим від полум'я лісової пожежі, що охопила понад 16 000 гектарів.

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