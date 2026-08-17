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Іспанія врятувала останки королів XI століття на тлі загрози лісової пожежі - показали відео

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Останки трьох королів Арагону перевезли до музею Уески через загрозу пожеж. Монастир наразі неушкоджений, але евакуація триває.

Іспанія врятувала останки королів XI століття на тлі загрози лісової пожежі - показали відео

В Іспанії показали, як перевозили останки іспанських королів XI століття, на тлі того, як бурхливі лісові пожежі в країні загрожували монастирю, де вони зберігаються, повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Останки трьох перших королів середньовічного Арагонського королівства були перевезені до провінційного музею Уескі, розташованого за 80 км на південь від монастиря в горах.

Вони залишаться там до покращення умов, заявив віцепрезидент північно-східного регіону Мар Вакеро.

На відео, опублікованому іспанським військовим підрозділом з надзвичайних ситуацій, видно, як члени команди виносять ящики з останками із монастиря та завантажують їх у транспортні засоби для перевезення. Станом на п'ятницю, 14 серпня, монастир залишився неушкодженим від полум'я лісової пожежі, що охопила понад 16 000 гектарів.

Масштабні пожежі охопили Грецію та Бельгію: сотні людей евакуювали, є загиблі17.08.26, 10:48 • 3550 переглядiв

Юлія Шрамко

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Пожежі
Іспанія