Южный путь через Ормузский пролив остается открытым
Киев • УНН
Объединенный морской информационный центр под надзором ВМС США опроверг заявление Ирана о закрытии пролива. Южный маршрут остается доступным, хотя уровень угрозы безопасности признан серьезным.
Оманский "южный маршрут" через Ормузский пролив остается доступным для двустороннего движения, несмотря на заявление Ирана о том, что критически важный водный путь закрыт, согласно Объединенному морскому информационному центру (JMIC), который находится под надзором ВМС США, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Вооруженные силы США готовы поддерживать свободу судоходства и защищать законную торговлю в соответствии с международным правом. Южный маршрут пролива остается открытым", - говорится в консультационной записке JMIC, опубликованной в воскресенье.
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Несмотря на это заявление, уровень угрозы безопасности на водном пути остается "серьезным", добавил JMIC.
Ранее в воскресенье по местному времени Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что закрыл пролив после того, как сделал предупредительный выстрел по судну, которое пыталось воспользоваться несанкционированным маршрутом, чтобы пересечь водный путь.
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