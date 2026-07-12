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Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно

Киев • УНН

 • 592 просмотра

ВМС Ирана закрыли Ормузский пролив и угрожают не пропускать суда. Военные сделали предупредительный выстрел по судну, которое пыталось пройти несанкционированным маршрутом.

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и пригрозили не пропускать через него ни одно судно. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на иранские государственные СМИ, пишет УНН.

Детали

По утверждению иранской стороны, решение принято до прекращения "вмешательства" США в регион. Также сообщается, что военные произвели предупредительный выстрел по судну, которое якобы пыталось пройти "несанкционированным" маршрутом. После этого, как утверждает Тегеран, судно остановилось.

Ни одному судну не будет разрешено пересекать водный путь, и если враг использует это решение как повод для любой ошибки, это встретит жесткий ответ

– говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

США дали Ирану сутки на публичное признание открытия Ормузского пролива - СМИ11.07.26, 05:33 • 7626 просмотров

Степан Гафтко

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