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США дали Ирану сутки на публичное признание открытия Ормузского пролива - СМИ

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Администрация Трампа требует от Тегерана публичного заявления об открытости пролива и прекращения обстрелов судов. В Белом доме утверждают, что Иран нарушил меморандум, подписанный три недели назад.

США дали Ирану сутки на публичное признание открытия Ормузского пролива - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана публичного заявления, в котором Тегеран признает, что Ормузский пролив открыт, и обязуется прекратить обстрел коммерческих судов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это сообщение было передано руководству Ирана "непосредственно через региональных посредников". В Белом доме утверждают, что Тегеран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

Американские чиновники утверждают, что невыполнение Ираном такого прямого обязательства вызывает серьезные сомнения относительно его готовности и способности реализовать гораздо более сложное ядерное соглашение

- пишет издание.

США согласились продолжить переговоры с Ираном, но режим прекращения огня больше не действует - Трамп10.07.26, 18:42 • 2666 просмотров

Указывается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусайди, вероятно, встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить кризис в Ормузе. В последние недели, еще до подписания Меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками из Персидского залива, открыв южный канал вблизи своего побережья для транзита судов через пролив.

Иран был разгневан тем, что этот шаг ослабил его переговорную позицию. Американские чиновники утверждают, что иранские переговорщики сообщили им, что радикальные элементы внутри режима открыли огонь по судам, пытаясь вернуть себе преимущество. Публично иранские переговорщики, командиры КСИР и другие высокопоставленные лица были едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив

- говорится в статье.

По словам одного из собеседников СМИ, Трамп дал американским переговорщикам пространство и время для достижения ядерного соглашения с Ираном, "но не так много пространства и времени". При этом в настоящее время разрабатываются планы альтернативных вариантов, если ядерное соглашение не будет достигнуто.

Напомним

CNN получила спутниковые снимки, которые указывают на вероятное восстановление Ираном ядерных объектов после ударов армии США. Это ставит под сомнение соблюдение Тегераном меморандума с США.

Трамп: Иран просил о сделке после ударов США, но я не знаю, достойны ли они09.07.26, 06:32 • 5298 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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