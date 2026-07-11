США дали Ирану сутки на публичное признание открытия Ормузского пролива - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана публичного заявления, в котором Тегеран признает, что Ормузский пролив открыт, и обязуется прекратить обстрел коммерческих судов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Отмечается, что это сообщение было передано руководству Ирана "непосредственно через региональных посредников". В Белом доме утверждают, что Тегеран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

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Указывается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусайди, вероятно, встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить кризис в Ормузе. В последние недели, еще до подписания Меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками из Персидского залива, открыв южный канал вблизи своего побережья для транзита судов через пролив.

Иран был разгневан тем, что этот шаг ослабил его переговорную позицию. Американские чиновники утверждают, что иранские переговорщики сообщили им, что радикальные элементы внутри режима открыли огонь по судам, пытаясь вернуть себе преимущество. Публично иранские переговорщики, командиры КСИР и другие высокопоставленные лица были едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив