США в третий раз за неделю нанесли удары по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе
Киев • УНН
США начали третий раунд ударов по Ирану после атаки КСИР на контейнеровоз M/V GFS Galaxy. Целями стали радары, объекты хранения ракет и беспилотников, а также пусковые установки.
США в ночь на 12 июля начали третий за неделю раунд ударов по Ирану после атаки Корпуса стражей исламской революции на гражданское судно в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X, пишет УНН.
Детали
В CENTCOM заявили, что силы КСИР атаковали контейнеровоз M/V GFS Galaxy под флагом Кипра, который проходил через Ормузский пролив. По данным американского командования, один член гражданского экипажа пропал без вести, а судно не может продолжить движение из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения.
В ответ Соединенные Штаты наносят Ирану серьезный удар, продолжая ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, которые свободно проходят через пролив. Удары наносятся по указанию главнокомандующего
США назвали цели новой операции
Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя начало операции, написал: "Иран сделал неверный выбор. Теперь ему приходится за это расплачиваться".
По информации журналиста Axios Барака Равида со ссылкой на американского чиновника, во время новой волны ударов США атаковали радары воздушного и морского наблюдения, объекты хранения ракет и беспилотников, а также пусковые установки ракет, дронов и зенитных комплексов.
Напомним
Накануне Иран заявил о закрытии Ормузского пролива после инцидента с судном, которое, по версии Тегерана, пыталось пройти водный путь "несанкционированным" маршрутом. Именно этот инцидент в Вашингтоне назвали поводом для начала новых ударов.