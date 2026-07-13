Иран расширил атаки на страны Персидского залива, под удар попали базы США

$44.5250.88
ukenru
18:08 • 5696 просмотра
Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ
17:32 • 12425 просмотра
Послу Украины в США Стефанишиной готовят замену из-за возможного подозрения НАБУ - журналист
17:01 • 12819 просмотра
Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран
12 июля, 15:07 • 21996 просмотра
Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters
12 июля, 13:31 • 24525 просмотра
Фракция "Слуга народа" на следующей неделе рассмотрит кадровые вопросы - нардепы
12 июля, 11:58 • 25577 просмотра
Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 41436 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
12 июля, 11:30 • 21073 просмотра
Зеленский анонсировал отставку Свириденко и обновление Кабмина
Эксклюзив
12 июля, 09:43 • 18538 просмотра
В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер, а с 14 июля - потепление
12 июля, 08:47 • 37845 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.8м/с
65%
745мм
Популярные новости
Корецкий является основным кандидатом на должность главы правительства - нардеп12 июля, 12:44 • 11674 просмотра
рф официально уведомила Финляндию о прекращении движения через ряд железнодорожных КПП12 июля, 13:43 • 4244 просмотра
Зеленский назвал усиление ПВО ключевым вызовом для обороны Украины12 июля, 14:15 • 6874 просмотра
Зеленский встретился с Тереховым - обсудили нужды Харькова под ударами рф12 июля, 14:52 • 7192 просмотра
Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с дипломатической службы - СМИ12 июля, 15:28 • 17049 просмотра
публикации
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 41436 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм12 июля, 08:47 • 37845 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 86829 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 87671 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 77503 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 45964 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 79083 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 80858 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 75349 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 149591 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Иран расширил атаки на страны Персидского залива, под удар попали базы США

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Иран нанес ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам в Катаре и Кувейте. Эскалация ставит под сомнение перемирие между США и Ираном.

Иран расширил атаки на страны Персидского залива, под удар попали базы США

Иран в воскресенье нанес новую серию ракетных и беспилотных ударов по американским военным объектам в странах Персидского залива, расширив географию атак на фоне продолжающегося конфликта с США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, нынешняя волна атак стала одной из самых масштабных за последнее время. Под удар попал Катар, который является посредником в переговорах о прекращении огня. Это первая атака на страну с апреля. В то же время Объединенные Арабские Эмираты заявили, что их силы ПВО перехватили иранские ракеты и беспилотники.

Южный путь через Ормузский пролив остается открытым12.07.26, 13:35 • 18855 просмотров

Иранские СМИ также сообщили о взрывах вблизи стратегического порта Бендер-Аббас и острова Кешм, где расположены военные объекты. По их данным, США осуществили новый раунд ударов по этим районам, в то время как иранские силы одновременно атаковали Кувейт.

Перемирие оказалось под угрозой

Reuters отмечает, что новая эскалация ставит под сомнение дальнейшую судьбу временного соглашения между США и Ираном, заключенного в прошлом месяце. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает режим прекращения огня завершенным, хотя и не исключил новых переговоров.

Агентство напоминает, что война между США, Израилем и Ираном, которая длится с 28 февраля, все больше охватывает страны Персидского залива, где размещены американские военные базы. Обострение конфликта уже влияет на мировые энергетические рынки, способствуя росту цен на нефть и топливо.

Гражданин Индии пропал без вести после нападения на судно близ Ормузского пролива, еще 10 удалось спасти12.07.26, 11:34 • 3786 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Теракт
Взрывы
Война в Украине
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран