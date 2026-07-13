Иран расширил атаки на страны Персидского залива, под удар попали базы США
Киев • УНН
Иран нанес ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам в Катаре и Кувейте. Эскалация ставит под сомнение перемирие между США и Ираном.
Иран в воскресенье нанес новую серию ракетных и беспилотных ударов по американским военным объектам в странах Персидского залива, расширив географию атак на фоне продолжающегося конфликта с США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, нынешняя волна атак стала одной из самых масштабных за последнее время. Под удар попал Катар, который является посредником в переговорах о прекращении огня. Это первая атака на страну с апреля. В то же время Объединенные Арабские Эмираты заявили, что их силы ПВО перехватили иранские ракеты и беспилотники.
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Иранские СМИ также сообщили о взрывах вблизи стратегического порта Бендер-Аббас и острова Кешм, где расположены военные объекты. По их данным, США осуществили новый раунд ударов по этим районам, в то время как иранские силы одновременно атаковали Кувейт.
Перемирие оказалось под угрозой
Reuters отмечает, что новая эскалация ставит под сомнение дальнейшую судьбу временного соглашения между США и Ираном, заключенного в прошлом месяце. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает режим прекращения огня завершенным, хотя и не исключил новых переговоров.
Агентство напоминает, что война между США, Израилем и Ираном, которая длится с 28 февраля, все больше охватывает страны Персидского залива, где размещены американские военные базы. Обострение конфликта уже влияет на мировые энергетические рынки, способствуя росту цен на нефть и топливо.
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