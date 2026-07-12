Гражданин Индии пропал без вести после нападения на судно близ Ормузского пролива, еще 10 удалось спасти

В воскресенье в результате нападения на коммерческое судно возле Ормузского пролива без вести пропал один гражданин Индии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии, передает УНН со ссылкой на CNN.

По данным министерства иностранных дел Индии, на данный момент с борта судна GFS Galaxy, атакованного у берегов Омана, спасено еще десять граждан Индии.

Ранее в воскресенье Центральное командование США заявило, что Корпус стражей исламской революции Ирана "нагло атаковал" контейнеровоз GFS Galaxy под кипрским флагом во время его прохождения через Ормузский пролив.

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"Один член экипажа пропал без вести, и судно не может продолжить путь из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения", — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Индии осудило нападение и призвало к "свободному и беспрепятственному судоходству и торговле" на этом водном пути в соответствии с международным правом.

"Нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться", - говорится в заявлении.

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