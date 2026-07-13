США заявили о завершении волны ударов по Ирану и поражении десятков целей, впервые использовав морские дроны
Киев • УНН
Центральное командование США сообщило о завершении нового этапа ударов по Ирану, в ходе которого были поражены десятки целей. Впервые использованы морские ударные дроны.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении нового этапа ударов по Ирану, в ходе которого американские военные поразили десятки целей в различных районах страны. Об этом говорится в заявлении CENTCOM, пишет УНН.
Детали
По данным командования, удары были направлены на ослабление способности Ирана совершать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.
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В ходе операции американские силы нанесли удары по системам противовоздушной обороны, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным комплексам, а также малым военным катерам.
Для этого США применили истребители, корабли ВМС, а также ударные беспилотники воздушного и морского базирования. В CENTCOM отметили, что морские ударные дроны были использованы впервые.
В командовании подчеркнули, что Ормузский пролив является одним из ключевых морских торговых маршрутов мира и не находится под контролем Ирана.
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