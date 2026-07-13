Иран обвинил США в нарушении перемирия и пригрозил ударами странам, которые помогают Вашингтону
Киев • УНН
Иран осудил военные удары США, назвав их нарушением соглашения о прекращении войны. Тегеран предупредил, что страны, способствующие атакам, станут законными целями для иранских вооружённых сил.
Министерство иностранных дел Ирана осудило военные удары США по стране и заявило, что государства, которые будут способствовать американским атакам, могут стать целями для иранских вооруженных сил. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В Тегеране заявили, что Соединенные Штаты за последние сутки нарушили международное право и условия договоренностей о прекращении войны, заключенных 25 дней назад.
Всего через 25 дней после подписания соглашения о прекращении войны Соединенные Штаты открыто нарушили почти все части этого соглашения. Нападая на транспортную инфраструктуру Ирана, рыболовные суда, грузовые баржи, а также метеорологические сооружения и здания, США совершили одни из самых ужасных военных преступлений
В ведомстве также утверждают, что американские военные использовали территорию и военные объекты стран на южном побережье Персидского залива для нанесения ударов по Ирану. В связи с этим Тегеран предупредил, что любой источник атак на его территорию будет рассматриваться как законная цель для "оборонительных ударов" иранских вооруженных сил.
Кроме того, МИД Ирана призвало Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН привлечь к ответственности "стороны-агрессоры и тех, кто им помогал и способствовал".
США начали новый раунд ударов по Ирану из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе13.07.26, 03:35 • 462 просмотра