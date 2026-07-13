Иран обвинил США в нарушении перемирия и пригрозил ударами странам, которые помогают Вашингтону

Министерство иностранных дел Ирана осудило военные удары США по стране и заявило, что государства, которые будут способствовать американским атакам, могут стать целями для иранских вооруженных сил. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

В Тегеране заявили, что Соединенные Штаты за последние сутки нарушили международное право и условия договоренностей о прекращении войны, заключенных 25 дней назад.

Всего через 25 дней после подписания соглашения о прекращении войны Соединенные Штаты открыто нарушили почти все части этого соглашения. Нападая на транспортную инфраструктуру Ирана, рыболовные суда, грузовые баржи, а также метеорологические сооружения и здания, США совершили одни из самых ужасных военных преступлений