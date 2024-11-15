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Нью-Йорк вводит плату за въезд в Манхэттен в размере $9

Нью-Йорк вводит плату за въезд в Манхэттен в размере $9

Киев  •  УНН

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С 5 января в Манхэттене введут плату за въезд, которая до 2028 года возрастет. Средства направят на улучшение общественного транспорта и метро на сумму $15 млрд.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что с 5 января следующего года в Манхэттене будет введена плата за въезд в размере $9. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Данный сбор заменит ранее предложенный тариф в размере $15, который был признан слишком высоким для жителей города. Тем не менее, к 2028 году объем сбора увеличится до $12.

По словам губернатора Хокул средства пойдут на финансирование транспортных проектов и поддержку массового транспорта, включая $15 миллиардов на улучшение метро и автобусов.

Дональд Трамп уже выразил свое недовольство нововведениями, назвав их «вредными для бизнеса» и такими, что «поставят Нью-Йорк в невыгодное положение». Кроме того, некоторые демократы Нью-Джерси также выступают против сбора и обещают бороться с ним.

Добавим

В 2019 году законодатели штата одобрили план по финансированию улучшений в сфере общественного транспорта с использованием платных дорог для управления дорожным движением в Нью-Йорке - самом перегруженном из всех американских городов. По данным Нью-Йорка, ежедневно в центральный деловой район Манхэттена въезжает более 900 000 транспортных средств, что снижает скорость движения в среднем до 7 миль (11 км) в час.

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт20 июн. 2024, 07:10 • 58771 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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