В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

Для того, чтобы поддерживать украинские дороги в надлежащем состоянии, необходимо рассмотреть возможность платного пользования ими крупногабаритным транспортом. В то же время, не стоит отвергать идею прямых инвестиций бизнеса в ремонт дорог. Такое мнение УНН озвучил эксперт по вопросам транспорта Дмитрий Беспалов, комментируя ситуацию в Черниговской области, где люди обвиняют агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания" в уничтожении одной из местных дорог.

По словам эксперта, в Украине уже давно ведутся дискуссии о введении платного проезда для крупногабаритного транспорта отдельными дорогами.

"Это нужно для двух вещей. Во-первых, действительно, чтобы получить деньги от пользователей. Финансирование работ по ремонту дорог. К тому же, есть разные способы сбора оплаты, и один из них, когда, фактически надо сообщать свой трек, где ты проехал, и так можно посмотреть где ты больше ездил и туда направить деньги на ремонт. И вторая причина-это управлять спросом на грузовые перевозки", - отметил Беспалов.

В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп

В то же время, по его мнению, необходимо вести речь и о софинансировании и о прямых инвестициях бизнеса в ремонт дорог. Но стоит понимать, что это очень большие деньги, которые бизнес просто не захочет выделять

"С точки зрения прямых инвестиций это можно сделать. Есть местные дороги, которые находятся на балансе либо местных общин или областных администраций. И, в принципе, мне кажется, что какое - то юридическое лицо может прийти и договориться о прямых инвестициях в определенную дорогу, для того чтобы ее отремонтировать", - добавил эксперт.

При этом подчеркнул, что может возникнуть проблема, когда одна компания профинансирует ремонт дороги, а другая, которая не приобщалась к этому, будет пускать по ней свой крупногабаритный транспорт.

Напомним

Жители Черниговской области обвиняют агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания" в уничтожены участки дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка Нежинского района.

" Kernel " и " Украинская молочная компания " признают, что пользуются этой дорогой, однако виновными в ее разрушении себя не признают, и приобщиться к ремонту желания не имеют.

Этой дорогой "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

Как оказалось, это не единичный случай, когда люди в Черниговской области из-за плохих дорог не могут вовремя получить медицинскую помощь.