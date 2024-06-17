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Непоодинокі випадки: чому на Чернігівщині через погані дороги хворі люди не можуть вчасно отримати медичну допомогу

Київ • УНН

 • 155314 перегляди

Літня жінка померла від інсульту після того, як швидка допомога не змогла дістатися до неї через погані дороги в Чернігівській області, що підкреслює хронічну проблему, коли сільськогосподарські компанії звинувачують у пошкодженні доріг, але ніхто не бере на себе відповідальність за їх ремонт, що призводить до трагічних випадків несвоєчасного надання медичної допомоги.

Непоодинокі випадки: чому на Чернігівщині через погані дороги хворі люди не можуть вчасно отримати медичну допомогу

Ситуація з дорогою між Сидорівкою та Комарівкою в Ніжинському районі Чернігівської області, у знищенні якої місцеві жителі звинувачують два великих агрохолдинги, показала, що це, взагалі, хронічна проблема для цього регіону.

А трагічна історія із померлою від інсульту літньою жінкою, яку "швидка" розбитою дорогою ледь довезла до лікарні, як виявилося, непоодинокий випадок.

Але це, судячи з усього, поки що жодним чином не спонукало ні владу, ні контролюючі органи, ні самі аграрні фірми до якихось дій, щоб подібні трагедії не повторювалися, пише УНН.

Деталі

Про ще два цьогорічні трагічні випадки нам стало відомо зів слів голови Дмитрівської сільської громади Ніжинського району Валентина Бойка. Зокрема, через погану дорогу "швидка" не змогла з першого разу відвезти до лікарні у Бахмачі його друга. У чоловіка теж був інсульт.

У нас до Бахмача, взагалі, дороги немає, а це своєчасно швидка не доїжджає, уже два випадки таких було і померли люди. От в лютому у мого товариша стався інсульт. "Швидка" приїхала, каже ми його не заберемо, бо не довеземо по цій дорозі. Вони його не забрали, йому стало гірше. Знову приїхали, забрали, а він на другий день помер!

- розповів Бойко.

Згідно нормативів, які Кабмін, затвердив у грудні 2020 року на критичні виклики бригада швидкої допомоги має приїхати за 10 хвилин з моменту прийняття виклику. Через ускладнення дорожнього руху, метеорологічні умови та інші обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги допускається перевищення цього нормативу, але не більше ніж у 25% випадків.

На екстрені випадки "швидка" має прибувати за 20 хвилин з моменту виклику. Перевищення нормативу допускається не більше ніж у 15% випадків.

Але доїхати до пацієнта – це половина справи, його ж ще ж треба транспортувати до лікарні. І, як бачимо з випадку у Дмитрівській громаді лікарі не завжди готові брати на себе відповідальність, усвідомлюючи, що транспортування хворого гарантовано закінчиться летальним кінцем у дорозі. А вішати ярлики на людей в білих халатах у такій ситуації абсолютно невдячна справа, адже вони діють за принципом "не нашкодити".

Якщо ж випадки, коли несвоєчасно надана через погані дороги медична допомога призводить до смерті, починають ставати системою, то це означає, що проблема потребує негайного вирішення.Але якось так виходить, що ніхто не поспішає брати на себе відповідальність.

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Повертаючись до дороги між Сидорівкою та Комарівкою, ми вже писали, що в "Українській молочній компанії" винними у її руйнуванні себе не вважають. Аналогічна позиція і у "Kernel".

"Агропідприємства нашої компанії знаходяться у згаданих регіонах і, відповідно, автотранспорт курсує між ними для здійснення господарської діяльності. Вантажівки рухаються з дотриманням норм допустимого навантаження на дорожнє покриття. Стан місцевих доріг, а також оцінювання необхідності їх ремонту - це зона відповідальності місцевої влади та відповідних органів", - йдеться у відповіді агрохолдингу на запит УНН.

В Укртрансбезпеці хоч і визнають, що ділянка цієї дороги потребує ремонту, але порушень вагового режиму згаданими агрокомпаніями на ній знайшли.І виходить парадоксальна ситуація, коли є конкретна розбита дорога, але чому вона такою стала ніхто пояснити не може, чи не хоче.

Як стало відомо УНН, доведені до відчаю люди готують звернення голові Чернігівської військової адміністрації В’ячеславу Чаусу з вимогою, щоб він втрутився у ситуацію. Місцеві жителі навіть готові блокувати рух важковагового транспорту аграрних компаній, якщо питання з ремонтом дороги не вирішиться.

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