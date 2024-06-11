Врятувати організатора замовних вбивств і аґента фсб: на що витрачає гроші власник агрокомпанії, яка руйнує українські дороги

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Київ • УНН

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Ексрегіонал і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій Гайдук, власник "Української молочної компанії", міг заплатити 10 мільйонів доларів, щоб запобігти екстрадиції з росії в Україну ексдепутата Олександра Шепелева, підозрюваного в замовних вбивствах і державній зраді.

Власник "Української молочної компанії", ексрегіонал та колишній секретар РНБО Віталій Гайдук міг бути причетний до звільнення із російського СІЗО та відмові в екстрадиції до України підозрюваного в організації низки замовних вбивств та державній зраді, екснардепа від БЮТ Олександра Шепелева. Ціна питання становила 10 мільйонів доларів. Принаймні, так стверджує банкір Сергій Дядечко, який звинувачує Шепелева в організації замаху і на нього, пише УНН.

Нині Шепелев перебуває за ґратами в Україні і має вже два вироки: сім років за втечу з-під варти та 15 років за організацію замовного вбивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.

Розкрити цей злочин українські правоохоронці зуміли лише у 2012 році, і поступово почали затримувати усіх причетних. Шепелев у 2013 році втік до Угорщини, звідки його вже наступного року екстрадували до України. Однак, на Батьківщині побув він не довго. Влітку 2014 року Шепелев зумів добитися переведення зі слідчого ізолятора до лікарні, підкупив охоронця і разом з ним втік.

Винирнув він вже навесні 2015 року у росії, де його затримали за запитом України. І, як стверджує Сергій Дядечко, все йшло до того, що росія мала видати Шепелева Україні, але тут у справу втрутився Гайдук.

"Його (Шепелева – ред.) затримують, заарештовують за міжнародним ордером Інтерполу, незважаючи на всі відносини росії і України, складності виставлення в бази та інше. Він майже рік і три місяці перебуває в СІЗО під екстрадиційним арештом. І фактично питання його видачі було вирішене. Його мали екстрадувати. Але тут втручається в цю всю історію якийсь шановний український бізнесмен Віталій Гайдук", - розповів Дядечко.

Банкір переконує, що Гайдука до цієї історії долучили дружина Шепелева та її батько, а ціна питання становила десять мільйонів доларів.

"Гайдук погоджується. Сюди, в Україну, приїжджають Резван Бахарчієв і Гор Хечоян. Отримують їх готівкою і, відповідно, відвозять на територію рф. Про це Шепелев теж дає свої покази, в тому числі, потім у росії. І таким чином, за ці десять  мільйонів вирішується питання, що рф відмовляє Україні в його екстрадиції. Він виходить там на свободу і стає а-ля "російським бізнесменом", - зазначив Дядечко.

Шепелева дійсно випускають з СІЗО в рф, а російська сторона навіть формально не пояснила Україні причини відмови в його екстрадиції.

Їх, фактично, пояснив сам Шепелев у листах, які він писав, перебуваючи у слідчому ізоляторі на території країни-агресора, російським силовикам. Зокрема голові фсб рф  олександру бортнікову.

Утікач з України зізнається, що у контакт з російськими спецслужбами він вступив ще коли переховувався в Угорщині через вже згаданих Резвана Бахарчієва і Гора Хечояна.

У документі ексдепутат українського парламенту розповідає про активну співпрацю із російськими спецслужбами й неухильне виконання всіх їхніх вказівок, згадує, як його тренували проходити співбесіди й перевірки. Як приклад він навів успішну операцію фсб, в якій брав участь, із затримання іншого кадрового офіцера спецслужби Юрія Ільїна.

Важлива деталь  - після того, як правоохоронцям все ж вдалося виманити Шепелева з росії, під час його затримання в 2018 році у Конча-Заспі під Києвом серед документів екснардепа знайшли службове посвідчення підполковника терористичного мдб "днр". Воно було видане на ім'я Володимира Боруха, але фото у ньому було Олександра Шепелева.

Володимир Борух, чиїм "двійником" став Шепелев, був не просто реальною людиною, його внесли до загального списку бойовиків і російських найманців сайту "Миротворець", які брали участь у війні проти України, влітку 2014 року. Тобто куратори фсб та гру рф видали своєму агенту Шепелеву документи реального терориста.

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Найцікавіше у цій історії те, що Віталій Гайдук у ній з’явився не просто так. Шепелев був одним із співвласників банку "Донкредитінвест", який, як писали ЗМІ, був тісно пов’язаний з Індустріальним союзом Донбасу (ІСД).  Зокрема, через цей банк проходили гроші, за які ІСД закуповував газ. А Гайдук був одним із засновників ІСД.

Тому, можна припустити, що Гайдук і Шепелев були не просто знайомі, а мали тісні ділові контакти.

Не варто забувати, що Гайдук свого часу був міністром палива та енергетики України та віцепрем’єром по цьому напрямку.

Виходить, якщо вірити Дядечку, то колишній топ-чиновник, який позиціонує себе українським бізнесменом виділяє чималу суму на те, щоб агент ворожих спецслужб опинився на волі.

А це вже до питання про пріоритети, на фоні яких історія зі зруйнованою у Чернігівській області дорогою починає грати новими фарбами.  В "Української молочної компанії", судячи з усього, немає бажання ремонтувати дорогу, яку вона, як стверджують місцеві жителі, руйнує своїм важким транспортом.

А от зайвих десять мільйонів доларів, щоб організатор замовних вбивств та державний зрадник не поніс покарання, у власника "УМК", ймовірно, знайшлися…

Додатково

У Чернігівській області, зруйнованою транспортом двох агрокомпаній дорогою, карета швидкої допомоги ледь довезла жінку з інсультом до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати 07.06.24, 08:43 • 123727 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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