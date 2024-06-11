Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Владелец "Украинской молочной компании", экс-регионал и бывший секретарь СНБО Виталий Гайдук мог быть причастен к освобождению из российского СИЗО и отказу в экстрадиции в Украину подозреваемого в организации ряда заказных убийств и государственной измене, экс-нардепа от БЮТ Александра Шепелева. Цена вопроса составляла 10 миллионов долларов. По крайней мере, так утверждает банкир Сергей Дядечко, который обвиняет Шепелева в организации покушения и на него, пишет УНН.

Сейчас Шепелев находится за решеткой в Украине и имеет уже два приговора: семь лет за побег из-под стражи и 15 лет за организацию заказного убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

Раскрыть это преступление украинские правоохранители сумели лишь в 2012 году, и постепенно начали задерживать всех причастных. Шепелев в 2013 году сбежал в Венгрию, откуда его уже в следующем году экстрадировали в Украину. Однако, на родине побыл он не долго. Летом 2014 года Шепелев сумел добиться перевода из следственного изолятора в больницу, подкупил охранника и вместе с ним сбежал.

Вынырнул он уже весной 2015 года в россии, где его задержали по запросу Украины. И, как утверждает Сергей Дядечко, все шло к тому, что россия должна была выдать Шепелева Украине, но тут в дело вмешался Гайдук.

"Его (Шепелева – ред.) задерживают, арестовывают по международному ордеру Интерпола, несмотря на все отношения россии и Украины, сложности выставления в базы и прочее. Он почти год и три месяца находится в СИЗО под экстрадиционным арестом. И фактически вопрос его выдачи был решен. Его должны были экстрадировать. Но тут вмешивается в эту всю историю некий уважаемый украинский бизнесмен Виталий Гайдук", - рассказал Дядечко.

Банкир убеждает, что Гайдука к этой истории приобщили жена Шепелева и ее отец, а цена вопроса составляла десять миллионов долларов.

"Гайдук соглашается. Сюда, в Украину, приезжают Резван Бахарчиев и Гор Хечоян. Получают их наличными и, соответственно, отвозят на территорию рф. Об этом Шепелев тоже дает свои показания, в том числе, потом в россии. И таким образом, за эти десять миллионов решается вопрос, что рф отказывает Украине в его экстрадиции. Он выходит там на свободу и становится а-ля "российским бизнесменом", - отметил Дядечко.

Шепелева действительно выпускают из СИЗО в рф, а российская сторона даже формально не объяснила Украине причины отказа в его экстрадиции.

Их, фактически, объяснил сам Шепелев в письмах, которые он писал, находясь в следственном изоляторе на территории страны-агрессора, российским силовикам. В частности главе фсб рф александру бортникову.

Беглец из Украины признается, что в контакт с российскими спецслужбами он вступил еще когда скрывался в Венгрии через уже упомянутых Резвана Бахарчиева и Гора Хечояна.

В документе экс-депутат украинского парламента рассказывает об активном сотрудничестве с российскими спецслужбами и неукоснительном выполнении всех их указаний, вспоминает, как его тренировали проходить собеседования и проверки. В качестве примера он привел успешную операцию фсб, в которой участвовал, по задержанию другого кадрового офицера спецслужбы Юрия Ильина.

Важная деталь - после того, как правоохранителям все же удалось выманить Шепелева из россии, во время его задержания в 2018 году в Конча-Заспе под Киевом среди документов экс-нардепа нашли служебное удостоверение подполковника террористического мгб "днр". Оно было издано на имя Владимира Боруха, но фото в нем было Александра Шепелева.

Владимир Борух, чьим "двойником" стал Шепелев, был не просто реальным человеком, его внесли в общий список боевиков и российских наемников сайта "Миротворец", участвовавших в войне против Украины, летом 2014 года. То есть кураторы фсб и гру рф выдали своему агенту Шепелеву документы реального террориста.

Самое интересное в этой истории то, что Виталий Гайдук в ней появился не просто так. Шепелев был одним из совладельцев банка "Донкредитинвест", который, как писали СМИ, был тесно связан с Индустриальным союзом Донбасса (ИСД). В частности, через этот банк проходили деньги за которые ИСД закупал газ. А Гайдук был одним из основателей ИСД.

Поэтому, можно предположить, что Гайдук и Шепелев были не просто знакомы, а имели тесные деловые контакты.

Не стоит забывать, что Гайдук в свое время был министром топлива и энергетики Украины и вице-премьером по этому направлению.

Получается, если верить Дядечко, то бывший топ-чиновник, позиционирующий себя украинским бизнесменом выделяет немалую сумму на то, чтобы агент вражеских спецслужб оказался на свободе.

А это уже к вопросу о приоритетах, на фоне которых история с разрушенной в Черниговской области дорогой начинает играть новыми красками. В "Украинской молочной компании", судя по всему, нет желания ремонтировать дорогу, которую она, как утверждают местные жители, разрушает своим тяжелым транспортом.

А вот лишних десять миллионов долларов, чтобы организатор заказных убийств и государственный предатель не понес наказания, у владельца "УМК", вероятно, нашлись…

Добавим

В Черниговской области, разрушенной транспортом двух агрокомпаний дорогой, карета скорой помощи едва довезла женщину с инсультом до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать