Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

Ситуация с дорогой между Сидоровкой и Комаровкой в Нежинском районе Черниговской области, в уничтожении которой местные жители обвиняют два крупных агрохолдинга, показала, что это, вообще, хроническая проблема для этого региона.

А трагическая история с умершей от инсульта пожилой женщиной, которую "скорая" по разбитой дороге едва довезла до больницы, как оказалось, не единичный случай.

Но это, судя по всему, пока что никоим образом не побудило ни власть, ни контролирующие органы, ни сами аграрные фирмы к каким-то действиям, чтобы подобные трагедии не повторялись, пишет УНН.

Детали

О еще двух трагических случаях этого года нам стало известно со слов председателя Дмитровской сельской общины Нежинского района Валентина Бойко. В частности, из-за плохой дороги "скорая" не смогла с первого раза отвезти в больницу в Бахмаче его друга. У мужчины тоже был инсульт.

У нас до Бахмача, вообще, дороги нет, а это своевременно скорая не доезжает, уже два случая таких было и умерли люди. Вот в феврале у моего товарища случился инсульт. "Скорая" приехала, говорит мы его не заберем, потому что не довезем по этой дороге. Они его не забрали, ему стало хуже. Опять приехали, забрали, а он на второй день умер! - рассказал Бойко.

Согласно нормативам, которые Кабмин утвердил в декабре 2020 года на критические вызовы бригада скорой помощи должна приехать за 10 минут с момента принятия вызова. Из-за осложнений дорожного движения, метеорологических условий и других обстоятельств, которые не зависят от организации системы оказания экстренной медицинской помощи допускается превышение этого норматива, но не более чем в 25% случаев.

На экстренные случаи "скорая" должна прибывать за 20 минут с момента вызова. Превышение норматива допускается не более чем в 15% случаев.

Но доехать до пациента - это половина дела, его же еще надо транспортировать в больницу. И, как видим из случая в Дмитровской громаде врачи не всегда готовы брать на себя ответственность, осознавая, что транспортировка больного гарантированно закончится летальным исходом в дороге. А вешать ярлыки на людей в белых халатах в такой ситуации абсолютно неблагодарное дело, ведь они действуют по принципу "не навредить".

Если же случаи, когда несвоевременно оказанная из-за плохих дорог медицинская помощь приводит к смерти, начинают становиться системой, то это означает, что проблема требует немедленного решения.

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Возвращаясь к дороге между Сидоровкой и Комаровкой, мы уже писали, что в "Украинской молочной компании" виновными в ее разрушении себя не считают. Аналогичная позиция и у "Kernel".

"Агропредприятия нашей компании находятся в упомянутых регионах и, соответственно, автотранспорт курсирует между ними для осуществления хозяйственной деятельности. Грузовики движутся с соблюдением норм допустимой нагрузки на дорожное покрытие. Состояние местных дорог, а также оценка необходимости их ремонта - это зона ответственности местных властей и соответствующих органов", - говорится в ответе агрохолдинга на запрос УНН.

В Укртрансбезопасности хоть и признают, что участок этой дороги требует ремонта, но нарушений весового режима упомянутыми агрокомпаниями на ней нашли. И получается парадоксальная ситуация, когда есть конкретная разбитая дорога, но почему она такой стала никто объяснить не может, или не хочет.

Как стало известно УНН, доведенные до отчаяния люди готовят обращение главе Черниговской военной администрации Вячеславу Чаусу с требованием, чтобы он вмешался в ситуацию. Местные жители даже готовы блокировать движение тяжеловесного транспорта аграрных компаний, если вопрос с ремонтом дороги не решится.

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