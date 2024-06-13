На відміну від "Kernel", агрофірма, яку холдинг намагався знищити, ремонтувала сільські дороги

Агрохолдинг "Kernel", який жителі Чернігівської області звинувачують у руйнуванні місцевих доріг своїм важковаговим транспортом, усю відповідальність за незадовільний стан автошляхів регіону перекладає на місцеву владу. Натомість сільські голови та старости переконують, що, дійсно, існує проблема із великогабаритним транспортом аграріїв, яким вони добивають дороги, пише УНН.

З другої спроби в "Kernel" таки відповіли на запит УНН щодо звинувачень жителів Ніжинського району Чернігівської області у причетності до руйнування дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка.

В агрохолдингу своєї провини не вбачають, переконують, що вагових норм їхній транспорт не порушує, а за станом доріг має слідкувати місцева влада.

Агропідприємства нашої компанії знаходяться у згаданих регіонах і, відповідно, автотранспорт курсує між ними для здійснення господарської діяльності. Вантажівки рухаються з дотриманням норм допустимого навантаження на дорожнє покриття. Стан місцевих доріг, а також оцінювання необхідності їх ремонту - це зона відповідальності місцевої влади та відповідних органів - йдеться у відповіді «Kernel».

Окрім цього, в агрохолдингу похвалилися тим, що за 2023 рік сплатили близько 200 мільйонів гривень податків до всіх місцевих бюджетів Чернігівської області.

За даними Державної податкової служби Чернігівської області, усі платники податків регіону у 2023 році з урахуванням єдиного соціального внеску сплатили податків до бюджетів всіх рівнів на 30,9 мільярда гривень. І на цьому фоні 200 мільйонів від "Kernel" не виглядають якоюсь захмарною сумою.

Спроби агрохолдингу прикритися своїми податками та перекласти усю відповідальність на місцеву владу в умовах війни виглядають особливо цинічно.

Адже, як виявилося, це проблема не лише жителів Сидорівки та Комарівки, які скаржаться на "Kernel", вона притаманна багатьом громадам Чернігівської області.

"Так, б’ють дороги наші аграрії. Нахабніють, возять не по 25, а по 60 тонн на дорогах загального користування. Але ж знаєте, все пізнається у порівнянні. Коли наша громада була в окупації і я бачив як їдуть росіяни і "вбивають" нашу дорогу то я тоді думав краще хай по цій дорозі ходять наші українські зерновози, хай вони перевантажені ідуть, але хай економіка наша працює, і буде мир. Це я так думав у 2022 році. А тепер я як жителі Комарівки кажу, що "вбивають" (аграрії – ред.) дорогу.

Це питання на державному рівні повинне вирішуватися: є поліція, Укртрансбезпека, Агентство відновлення. А очільники громад, в деякій мірі, заручники цієї ситуації", - розповів УНН голова Дмитрівської селищної громади Валентин Бойко.

Найстрашніше в цій ситуації, що, виявляється, для Чернігівської області зовсім не рідкість, коли карети швидкої допомоги не можуть довезти розбитими дорогами пацієнтів до лікарень, і люди помирають.

Саме на ділянці дороги між Сидорівкою та Комарівкою "швидка" витратила багато дорогоцінного часу, коли везла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжині. За декілька днів хвора померла у медзакладі.

Як зазначив Дмитрівській селищний голова, в їхній громаді теж були такі трагічні випадки.

"У нас до Бахмача, взагалі, дороги немає, а це своєчасно швидка не доїжджає, уже два випадки таких було і померли люди. От в лютому у мого товариша стався інсульт. "Швидка" приїхала, каже ми його не заберемо, бо не довеземо по цій дорозі. Вони його не забрали, йому стало гірше. Знову приїхали, забрали, а він на другий день помер", - розповів Бойко.

Парадокс ситуації полягає у тому, що ще донедавна у Ніжинському районі були порядні аграрні компанії, які власним коштом ремонтували дороги, по яких їздив їхній великогабаритний транспорт.

До складу Дмитрівської громади входить село Голінка, яке у 2021 році опинилося в епіцентрі скандалу, до якого був безпосередньо причетний "Kernel".

Багато років поспіль землі біля цього села обробляло сільськогосподарське підприємство "Агродім".

У 2019 році СП "Агродім" та "Kernel" уклали угоду про забезпечення позики. У 2020 році після трагічної смерті власника "Агродому", нардепа Валерія Давиденка, контроль над 76% підприємства перейшов до структур та осіб, пов’язаних з "Kernel".

Як стверджувала мама покійного, Валентина Давиденко, юристи агрохолдингу використали договір для недружнього поглинання компанії. До того ж, за словами жінки, холдинг привласнив весь врожай "Агродому".

Наприкінці травня 2021 року було зареєстровано компанію-клон ТОВ СП "Агродім." (з крапкою в кінці) з копійчаним статутним капіталом. Селянам-пайовикам, нібито, через покращення умов пропонували підписати договори з новою фірмою. Але підписані людьми документи у них одразу забирали, нібито для того, щоб їх завізувало керівництво.

За деякий час люди почали обурюватися та підозрювати, що у них хочуть відібрати їхню власність.

А Валентина Давиденко тоді ж відкритим текстом звинувачувала "Kernel" у рейдерському захопленні землі пайовиків.

Нині, якщо вірити старості Голінки Наталії Вернигорі, ситуація в селі спокійна. Але от, що цікаво – старий "Агродім", за словами старости, кожного року ремонтував дороги, якими їздив їхній транспорт.

"Воно ще у нас пішло з тих пір як Давиденко з "Агродомом" зайшов до нас, з 2007 року вони стали орендарями. Так, їздили вони їздили важкою технікою, але в той час вони кожен сезон їх ремонтували за свої власні кошти. З податків, які вони сплачували також виділялись на це кошти. В Голінці найкращі дороги були, в нас асфальт усюди прокладений був, і ми вже звикли до того що регулярно сезонно дороги ремонтувалися. Так, транспорт важкий їздив, да були незручності і було таке що хати дрижали. Але всі питання у нас вирішувалися: вони ламали – вони ремонтували. Зараз дороги вже так не ремонтуються, але вони (новий "Агродім" - ред.) чимось іншим допомагають", - розповіла Наталія Вернигора.

Тобто, якщо є соціальна відповідальність бізнесу, то відремонтувати декілька кілометрів доріг зовсім не проблема.

Це питання елементарної поваги не тільки до людей, а й навіть до землі, на якій працюєш. А, судячи з усього, цієї поваги у "Kernel" і немає…