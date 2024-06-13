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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 09:18  •  48569 просмотра

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Агрохолдинг "Kernel" перекладывает ответственность за плохое состояние дорог в Черниговской области на местные власти, в то время как сельские головы обвиняют тяжелые автомобили холдинга в разрушении сельских дорог, что приводит к трагическим случаям, когда машины скорой помощи не могли вовремя доставить пациентов в больницы.

Агрохолдинг "Kernel", который жители Черниговской области обвиняют в разрушении местных дорог своим тяжеловесным транспортом, всю ответственность за неудовлетворительное состояние автодорог региона перекладывает на местные власти. Зато сельские головы и старосты убеждают, что, действительно, существует проблема с крупногабаритным транспортом аграриев, которым они добивают дороги, пишет УНН.

Со второй попытки в "Kernel" таки ответили на запрос УНН относительно обвинений жителей Нежинского района Черниговской области в причастности к разрушению дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка. 

В агрохолдинге своей вины не видят, убеждают, что весовых норм их транспорт не нарушает, а за состоянием дорог должны следить местные власти.

Агропредприятия нашей компании находятся в упомянутых регионах и, соответственно, автотранспорт курсирует между ними для осуществления хозяйственной деятельности. Грузовики движутся с соблюдением норм допустимой нагрузки на дорожное покрытие. Состояние местных дорог, а также оценка необходимости их ремонта - это зона ответственности местных властей и соответствующих органов

- говорится в ответе «Kernel».
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Кроме этого, в агрохолдинге похвастались тем, что за 2023 год уплатили около 200 миллионов гривен налогов во все местные бюджеты Черниговской области.

По данным Государственной налоговой службы Черниговской области, все налогоплательщики региона в 2023 году с учетом единого социального взноса уплатили налогов в бюджеты всех уровней на 30,9 миллиарда гривен. И на этом фоне 200 миллионов от "Kernel" не выглядят какой-то заоблачной суммой. 

Попытки агрохолдинга прикрыться своими налогами и переложить всю ответственность на местные власти в условиях войны выглядят особенно цинично. 

Ведь, как оказалось, это проблема не только жителей Сидоровки и Комаровки, которые жалуются на "Kernel", она присуща многим общинам Черниговской области. 

"Да, бьют дороги наши аграрии . Наглеют, возят не по 25, а по 60 тонн на дорогах общего пользования. Но знаете, все познается в сравнении. Когда наша община была в оккупации и я видел как едут россияне и "убивают" нашу дорогу то я тогда думал лучше пусть по этой дороге ходят наши украинские зерновозы, пусть они перегружены идут, но пусть экономика наша работает, и будет мир. Это я так думал в 2022 году. А теперь я как жители Комаровки говорю, что "убивают" (аграрии - ред.) дорогу.

Этот вопрос на государственном уровне должен решаться: есть полиция, Укртрансбезопасность, Агентство восстановления. А руководители громад, в некоторой степени, заложники этой ситуации", - рассказал УНН глава Дмитровской поселковой громады Валентин Бойко. 

Самое страшное в этой ситуации, что, оказывается, для Черниговской области совсем не редкость, когда кареты скорой помощи не могут довезти по разбитым дорогам пациентов до больниц, и люди умирают.

Именно на участке дороги между Сидоровкой и Комаровкой "скорая" потратила много драгоценного времени, когда везла пожилую женщину с инсультом в больницу в Нежине. Через несколько дней больная умерла в медучреждении. 

Как отметил Дмитровский поселковый голова, в их общине тоже были такие трагические случаи.

"У нас до Бахмача, вообще, дороги нет, а это своевременно скорая не доезжает, уже два случая таких было и умерли люди. Вот в феврале у моего товарища случился инсульт. "Скорая" приехала, говорит мы его не заберем, потому что не довезем по этой дороге. Они его не забрали, ему стало хуже. Опять приехали, забрали, а он на второй день умер", - рассказал Бойко.

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Парадокс ситуации заключается в том, что еще недавно в Нежинском районе были порядочные аграрные компании, которые за свой счет ремонтировали дороги, по которым ездил их крупногабаритный транспорт. 

В состав Дмитровской общины входит село Голинка, которое в 2021 году оказалось в эпицентре скандала, к которому был непосредственно причастен "Kernel".

Много лет подряд земли возле этого села обрабатывало сельскохозяйственное предприятие "Агродом".

В 2019 году СП "Агродом" и "Kernel" заключили соглашение об обеспечении займа. В 2020 году после трагической смерти владельца "Агродома", нардепа Валерия Давыденко, контроль над 76% предприятия перешел к структурам и лицам, связанным с "Kernel".

Как утверждала мама покойного, Валентина Давиденко, юристы агрохолдинга использовали договор для недружественного поглощения компании. К тому же, по словам женщины, холдинг присвоил весь урожай "Агродома".

В конце мая 2021 года была зарегистрирована компания-клон ООО СП "Агродом." (с точкой в конце) с копеечным уставным капиталом. Крестьянам-пайщикам, якобы, из-за улучшения условий предлагали подписать договоры с новой фирмой. Но подписанные людьми документы у них сразу забирали, якобы для того, чтобы их завизировало руководство.

Через некоторое время люди начали возмущаться и подозревать, что у них хотят отобрать их собственность.

А Валентина Давиденко тогда же открытым текстом обвиняла "Kernel" в рейдерском захвате земли пайщиков. 

Сейчас, если верить старосте Голинки Наталье Вернигоре, ситуация в селе спокойная. Но вот, что интересно - старый "Агродом", по словам старосты, каждый год ремонтировал дороги, по которым ездил их транспорт. 

"Оно еще у нас пошло с тех пор как Давиденко с „Агродомом" зашел к нам, с 2007 года они стали арендаторами. Да, ездили они ездили тяжелой техникой, но в то время они каждый сезон их ремонтировали за свои собственные средства. Из налогов, которые они платили также выделялись на это средства. В Голинке лучшие дороги были, у нас асфальт всюду проложен был, и мы уже привыкли к тому, что регулярно сезонно дороги ремонтировались. Да, транспорт тяжелый ездил, да были неудобства и было такое что дома дрожали. Но все вопросы у нас решались: они ломали - они ремонтировали. Сейчас дороги уже так не ремонтируются, но они (новый "Агродом" - ред.) чем-то другим помогают", - рассказала Наталья Вернигора.

То есть, если есть социальная ответственность бизнеса, то отремонтировать несколько километров дорог совсем не проблема.

Это вопрос элементарного уважения не только к людям, но и даже к земле, на которой работаешь. А, судя по всему, этого уважения у "Kernel" и нет... 

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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