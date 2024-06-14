В Укртрансбезпеці визнали незадовільний стан дороги, якою "швидка" заледве доставила літню пацієнтку до лікарні

Ділянка дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка у Чернігівській області, якою карета швидкої допомоги ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжині, перебуває у незадовільному стані та потребує ремонту. Про це йдеться у відповіді Державної служби України з безпеки на транспорті на запит УНН.

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"За інформацією, наданою Відділом державного нагляду (контролю) у Чернігівській області Укртрансбезпеки (далі – Відділ), до Відділу надходив лист від Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області від 28 листопада 2023 року за №01-16/0/22-23 щодо потреби в ямковому ремонті ділянки дороги від с. Берестовець до с. Сидорівка, який на підставі частини третьої статті 7 Закону № 393/96-ВР листом Відділу від 11 грудня 2023 року № 97189/4.3/24-23 було направлено за належністю до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області", - повідомили в Укртрансбезпеці.

При цьому, не уточнили чи зверталися до відповідних інстанцій щодо необхідності ремонту ділянки дороги державного значення між населеними пунктами Берестовець та Комарівка, адже, як стверджує, Комарівській сільській голова Віктор Бондаренко, вона перебуває у жахливому стані.

"Дорога місцевого значення від Сидорівки до Берестовця відремонтована. Є ями, але нічого критичного немає. Є дорога з Борзни на Комарівку і далі до траси – вона державного значення. І ділянка від Берестовця до Комарівки вона дуже страшна: кілометр нової і три кілометри поганої. Громада реагує, звертається із листами до власників доріг, просить ремонту. Самі ремонтувати не можемо, так як це не наша власність, да і коштів не багато, не забезпечені навіть захищені статті видатків. А щодо скарг – зрозуміло, що люди скаржаться, всі ми їздимо по цим дорогам", - розповів Бондаренко в ексклюзивному коментарі УНН.

Також в Укртрансбезпеці запевняють, що жодних скарг на руйнування згаданої дороги великоваговим транспортом до них не надходило. Перевірки ніяких порушень не виявили.

"Водночас, Відділ зазначає, що скарг про руйнування вказаної дороги, саме великоваговими транспортними засобами, до Відділу не надходило і в ході проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) порушень вагових обмежень автомобільними перевізниками на шляху Сидорівка – Берестовець – Комарівка зафіксовано не було.

Також, Відділ повідомив, що стосовно зазначених у даному зверненні перевізників "Kernel" та "Українська молочна компанія", "штрафні санкції за порушення габаритно-вагових норм не застосовувались", - йдеться у відповіді Укртрансбезпеки.

Тобто, логічного пояснення, чому дорогою практично не можливо проїхати в Укртрансбезпеки немає.

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Жителі Чернігівської області звинувачують агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" у тому, що вони своїм великогабаритним транспортом вщент зруйнували дорогу між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка.

Дорогою не можуть проїхати легкові автомобілі, рейсові та шкільні автобуси.

Літня жінка, яку "швидка" цією дорогою ледь довезла до лікарні у Ніжині, за декілька днів померла у медзакладі.

Це, як виявилося, непоодинокий подібний випадок у Чернігівській області цього року.

"У нас до Бахмача, взагалі, дороги немає, а це своєчасно швидка не доїжджає, уже два випадки таких було і померли люди. От в лютому у мого товариша стався інсульт. "Швидка" приїхала, каже ми його не заберемо, бо не довеземо по цій дорозі. Вони його не забрали, йому стало гірше. Знову приїхали, забрали, а він на другий день помер, - розповів УНН Дмитрівській сільській голова Валентин Бойко.

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