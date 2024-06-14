В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Участок дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка в Черниговской области, по которой карета скорой помощи едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу в Нежине, находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. Об этом говорится в ответе Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на запрос УНН.

Детали

"По информации, предоставленной Отделом государственного надзора (контроля) в Черниговской области Укртрансбезопасности (далее - Отдел), в Отдел поступало письмо от Нежинской районной государственной администрации Черниговской области от 28 ноября 2023 года под №01-16/0/22-23 о необходимости в ямочном ремонте участка дороги от с. Берестовец до с. Сидоровка, которое на основании части третьей статьи 7 Закона № 393/96-ВР письмом Отдела от 11 декабря 2023 года № 97189/4.3/24-23 было направлено по принадлежности в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области", - сообщили в Укртрансбезопасности.

При этом, не уточнили обращались ли в соответствующие инстанции о необходимости ремонта участка дороги государственного значения между населенными пунктами Берестовец и Комаровка, ведь, как утверждает, Комаровский сельский голова Виктор Бондаренко, она находится в ужасном состоянии.

"Дорога местного значения от Сидоровки до Берестовца отремонтирована. Есть ямы, но ничего критического нет. Есть дорога из Борзны на Комаровку и дальше к трассе - она государственного значения. И участок от Берестовца до Комаровки он очень страшный: километр новой и три километра плохой. Община реагирует, обращается с письмами к владельцам дорог, просит ремонта. Сами ремонтировать не можем, так как это не наша собственность, да и средств не много, не обеспечены даже защищенные статьи расходов. А по поводу жалоб - понятно, что люди жалуются, все мы ездим по этим дорогам", - рассказал Бондаренко в эксклюзивном комментарии УНН.

Также в Укртрансбезопасности уверяют, что никаких жалоб на разрушение упомянутой дороги тяжеловесным транспортом к ним не поступало. Проверки никаких нарушений не выявили.

"В то же время, Отдел отмечает, что жалоб о разрушении указанной дороги, именно тяжеловесными транспортными средствами, в Отдел не поступало и в ходе проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) нарушений весовых ограничений автомобильными перевозчиками на пути Сидоровка - Берестовец - Комаровка зафиксировано не было.

Также, Отдел сообщил, что в отношении указанных в данном обращении перевозчиков "Kernel" и "Украинская молочная компания", "штрафные санкции за нарушение габаритно-весовых норм не применялись", - говорится в ответе Укртрансбезопасности.

То есть, логического объяснения, почему по дороге практически невозможно проехать в Укртрансбезопасности нет.

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Напомним

Жители Черниговской области обвиняют агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания" в том, что они своим крупногабаритным транспортом полностью разрушили дорогу между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка.

По дороге не могут проехать легковые автомобили, рейсовые и школьные автобусы.

Пожилая женщина, которую "скорая" по этой дороге едва довезла до больницы в Нежине, через несколько дней умерла в медучреждении.

Это, как оказалось, не единичный подобный случай в Черниговской области в этом году.

"У нас до Бахмача, вообще, дороги нет, а это своевременно скорая не доезжает, уже два случая таких было и умерли люди. Вот в феврале у моего товарища случился инсульт. "Скорая" приехала, говорит мы его не заберем, потому что не довезем по этой дороге. Они его не забрали, ему стало хуже. Опять приехали, забрали, а он на второй день умер, - рассказал УНН Дмитровский сельский голова Валентин Бойко.

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