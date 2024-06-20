В Україні необхідно запровадити платні дороги для великогабаритного транспорту – експерт

Для того, щоб підтримувати українські дороги в належному стані, необхідно розглянути можливість платного користування ними великогабаритним транспортом. Водночас, не варто відкидати ідею прямих інвестицій бізнесу в ремонт доріг. Таку думку УНН озвучив експерт з питань транспорту Дмитро Беспалов, коментуючи ситуацію в Чернігівській області, де люди звинувачують агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" в знищені однієї з місцевих доріг.

За словами експерта, в Україні вже давно ведуться дискусії щодо запровадження платного проїзду для великогабаритного транспорту окремими дорогами.

"Це потрібно для двох речей. По-перше, дійсно, щоб отримати гроші від користувачів. Фінансування робіт з ремонту доріг. До того ж, є різні способи збору оплати, і один із них, коли, фактично треба повідомляти свій трек, де ти проїхав, і так можна подивитися де ти більше їздив і туди направити гроші на ремонт. І друга причина – це управляти попитом на вантажні перевезення", - зазначив Беспалов.

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Водночас, на його думку, необхідно вести мову і про співфінансування і про прямі інвестиції бізнесу в ремонт доріг. Але варто розуміти, що це дуже великі гроші, які бізнес просто не захоче виділяти

"З точки зору прямих інвестицій це можна зробити. Є місцеві дороги, які перебувають на балансі або місцевих громад або обласних адміністрацій. І, в принципі, мені здається, що якась юридична особа може прийти і домовитися про прямі інвестиції в певну дорогу, для того щоб її відремонтувати", - додав експерт.

При цьому підкреслив, що може виникнути проблема, коли одна компанія профінансує ремонт дороги, а інша, яка не долучалася до цього, буде пускати по ній свій великогабаритний транспорт.

Нагадаємо

Жителі Чернігівської області звинувачують агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" у знищені ділянки дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка Ніжинського району.

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнають, що користуються цією дорогою, однак винними у її руйнуванні себе не визнають, і долучитися до ремонту бажання не мають.

Цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

Як виявилося, це непоодинокий випадок, коли люди в Чернігівській області через погані дороги не можуть вчасно отримати медичну допомогу.