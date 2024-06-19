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В Україні є області, де аграрні компанії долучаються до ремонту доріг, якими користуються – нардеп

Київ • УНН

 • 76569 перегляди

У деяких регіонах України сільськогосподарські компанії виділяють кошти та беруть участь у ремонті місцевих доріг, якими їздить їхній великогабаритний транспорт.

В Україні є області, де аграрні компанії долучаються до ремонту доріг, якими користуються – нардеп

В Україні є позитивні приклади в деяких областях, коли аграрні компанії долучаються до ремонту доріг, якими їздить їхній великогабаритний транспорт. Про це в коментарі УНН розповів нардеп, член транспортного комітету ВР Ігор Мурдій, коментуючи ситуацію у Чернігівській області, де два великих агрохолдинги відмовляються ремонтувати дорогу, якою користуються.

Деталі

За словами нардепа, минулого року, зокрема, у Кіровоградській та Черкаській областях в такий спосіб вдалося залучити на ремонт місцевих доріг понад 100 мільйонів гривень.

"Коли долучаються ще й власними коштами - це звісно є не погано. Насправді по країні, по різним регіонам ще минулого року це дуже добре в життя втілювалося, коли  до фінансування ремонту саме місцевих доріг долучалися агропідприємства, місцеві громади.

Наприклад на Кіровоградщині було залучено близько 50 мільйонів гривень по всій області, по Черкаській області - близько 55 мільйонів", - зазначив Мурдій.

Додав, що це звична практика для областей, де налагоджена конструктивна співпраця між усіма зацікавленими сторонами.

"Це абсолютно нормальна практика і вона існує давно в Україні. Агентство місцевих доріг працює із місцевою владою, територіальними громадами, які потребують ремонту саме місцевих доріг. А вже територіальні громади в свою чергу контактують безпосередньо із агропідприємствами або підприємцями які є в них на території і залучають до співфінансування чи ремонту", - підсумував член транспортного комітету ВР.

Нагадаємо

Жителі Чернігівської області звинувачують агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" у знищені ділянки дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка Ніжинського району.

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнають, що користуються цією дорогою, однак винними у її руйнуванні себе не визнають, і долучитися до ремонту бажання не мають.

Цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

Як виявилося, це непоодинокий випадок, коли люди в Чернігівській області через погані дороги не можуть вчасно отримати медичну допомогу. 

Захар Подкидишев

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