В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп

В Украине есть положительные примеры в некоторых областях, когда аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, по которым ездит их крупногабаритный транспорт. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп, член транспортного комитета ВР Игорь Мурдий, комментируя ситуацию в Черниговской области, где два крупных агрохолдинга отказываются ремонтировать дорогу, которой пользуются.

Детали

По словам нардепа, в прошлом году, в частности, в Кировоградской и Черкасской областях таким образом удалось привлечь на ремонт местных дорог более 100 миллионов гривен.

"Когда приобщаются еще и собственными средствами - это конечно не плохо. На самом деле по стране, по разным регионам еще в прошлом году это очень хорошо в жизнь воплощалось, когда к финансированию ремонта именно местных дорог приобщались агропредприятия, местные общины.

Например, на Кировоградщине было привлечено около 50 миллионов гривен по всей области, по Черкасской области - около 55 миллионов", - отметил Мурдий.

Добавил, что это обычная практика для областей, где налажено конструктивное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами.

"Это абсолютно нормальная практика и она существует давно в Украине. Агентство местных дорог работает с местными властями, территориальными общинами, которые нуждаются в ремонте именно местных дорог. А уже территориальные общины в свою очередь контактируют непосредственно с агропредприятиями или предпринимателями которые есть у них на территории и привлекают к софинансированию или ремонту", - подытожил член транспортного комитета ВР.

Напомним

Жители Черниговской области обвиняют агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания" в уничтожении участка дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка Нежинского района.

"Kernel" и "Украинская молочная компания" признают, что пользуются этой дорогой, однако виновными в ее разрушении себя не признают, и присоединиться к ремонту желания не имеют.

По этой дороге "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

Как оказалось, это не единичный случай, когда люди в Черниговской области из-за плохих дорог не могут вовремя получить медицинскую помощь.