Мощный шторм в Нью-Йорке выбросил бомбардировщик B-52 с платформы и снес крышу церкви 19-го века, убив мужчину. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мощный шторм, обрушившийся на центральный штат Нью-Йорк выбросил бомбардировщик B-52 с платформы и снес крышу столетней церкви. Данная ситуация привела к смерти мужчины, который вышел на улицу, чтобы проверить свой автомобиль.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул лично осмотрела последствия разрушительного шторма. В результате стихийного бедствия она объявила чрезвычайное положение по всему штату. После осмотра повреждений, вызванных сильным ветром и проливным дождем, ожидается, что опасность продолжится во многих частях штата.