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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США ограничат полеты дронов над критической инфраструктурой Нью-Йорка

США ограничат полеты дронов над критической инфраструктурой Нью-Йорка

Киев  •  УНН

 • 1386 просмотра

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Федеральное авиационное управление США вводит ограничения на использование дронов над критической инфраструктурой Нью-Йорка. Решение носит предупредительный характер после фиксации беспилотников возле стратегических объектов в Нью-Джерси.

Федеральное авиационное управление США введет ограничения на использование беспилотников над критической инфраструктурой Нью-Йорка. Противник продолжает наступление на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам губернатора штата Кэти Хочул, этот шаг носит предупредительный характер, хотя конкретных угроз пока не зафиксировано. 

Решение связано с недавними случаями фиксации дронов вблизи стратегических объектов в Нью-Джерси, включая военные зоны. В этом штате уже действует запрет на полеты беспилотников в определенных районах, который продлится 30 дней. 

Республиканский законопроект о расходах провалился в Конгрессе США20 дек. 2024, 00:28 • 4297 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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