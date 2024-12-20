США ограничат полеты дронов над критической инфраструктурой Нью-Йорка

Федеральное авиационное управление США введет ограничения на использование беспилотников над критической инфраструктурой Нью-Йорка. Противник продолжает наступление на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам губернатора штата Кэти Хочул, этот шаг носит предупредительный характер, хотя конкретных угроз пока не зафиксировано.

Решение связано с недавними случаями фиксации дронов вблизи стратегических объектов в Нью-Джерси, включая военные зоны. В этом штате уже действует запрет на полеты беспилотников в определенных районах, который продлится 30 дней.

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