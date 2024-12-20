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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Республиканский законопроект о расходах провалился в Конгрессе США

Республиканский законопроект о расходах провалился в Конгрессе США

Киев  •  УНН

 • 2102 просмотра

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Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев по расходам голосованием 174 против 235. 38 республиканцев проголосовали против пакета, несмотря на поддержку Трампа.

Законопроект республиканцев по расходам, который поддержал избранный президент Дональд Трамп, не прошел в Палате представителей США в четверг. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Поэтому это оставило Конгресс без четкого плана предотвращения быстрого прекращения работы правительства, что могло бы помешать поездкам на Рождество. Пакет расходов был отклонен голосованием 174 против 235.

Этот законопроект был срочно разработан лидерами республиканцев после того, как Трамп и миллиардер Илон Маск сорвали предыдущее двухпартийное соглашение. Несмотря на поддержку Трампа, 38 республиканцев проголосовали против пакета, присоединившись к большинству демократов, в частности всех, кроме трех. Отсутствие единства среди республиканцев усложнило принятие бюджетного документа, оставив правительство в неопределенном положении перед праздниками.

Сенат США принял оборонный законопроект, который увеличит зарплату военным перед лицом китайской угрозы19 дек. 2024, 12:40 • 12430 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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