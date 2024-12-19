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Сенат США принял оборонный законопроект, который увеличит зарплату военным перед лицом китайской угрозы

Сенат США принял оборонный законопроект, который увеличит зарплату военным перед лицом китайской угрозы

Киев  •  УНН

 • 4171 просмотра

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Сенат США принял масштабный оборонный законопроект, который предусматривает повышение зарплат для младших военнослужащих. Документ также включает ограничения по медицинской помощи для трансгендерных детей военных.

Сенат США принял оборонный законопроект на сумму 895 миллиардов долларов, который предусматривает значительное повышение зарплат военным.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

В среду Сенат принял оборонный законопроект, который санкционирует значительное повышение заработной платы для младших военнослужащих срочной службы. Как пишет Ассошиэйтед пресс, соответствующее решение направлено на противодействие растущей мощи Китая. Таким образом законопроект увеличивает общие военные расходы до 895 миллиардов долларов.

К тому же, несмотря на споры, поддержку обеих партий Сената получило решение о лишении детей военнослужащих возможности получать медицинскую помощь для трансгендерных людей.

Справка

Ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону обычно получает мощную двухпартийную поддержку и не терпел неудач в Конгрессе в течение почти шести десятилетий, но в последние годы политическое мероприятие Пентагона стало полем битвы за культурные вопросы. В этом году республиканцы пытались присоединиться к законодательным приоритетам социальных консерваторов, что привело к многомесячным переговорам по законопроекту и уменьшению поддержки со стороны демократов.

Напомним,

Главный дипломат Китая заявил во вторник, что надеется, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа «сделает правильный выбор» и будет работать с Пекином.

Десятки американских танков прибыли на Тайвань для защиты от вероятного нападения со стороны КНР16 дек. 2024, 07:53 • 14242 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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